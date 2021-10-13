美國9月消費者物價指數（CPI）意外上揚，年增5.4％，反映供應吃緊與薪資上漲持續推高物價。由於能源成本不斷揚升，未來幾個月的通膨可能持續走高。

勞工部13日公布，9月CPI經季調後年增5.4％和月增0.4％，高於8月和市場預期的年增5.3％與月增0.3％。

扣除波動性較大的食品與能源項目後，9月核心CPI年增4％，月增0.2％，兩項數據皆與8月和經濟學家預期一致。

能源產品上漲與薪資成本揚升，可能進一步推升通膨壓力。油價在11日攀升至多年新高水準，布蘭特期油13日有所回降，但仍站在每桶80美元之上。此外，根據美國政府日前公布的最新報告顯示，勞動力短缺讓9月平均時薪創下7個月最大年升幅。

美國8月份自願離職的員工人數創下新高紀錄，而且8月職缺數至少有1040萬個，薪資通膨預料進一步上升。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾屢屢表示，通膨升溫只是暫時現象，供應鏈瓶頸是通膨上揚的主因，但新冠肺炎疫情爆發將近兩年來，供應鏈中斷仍沒有緩和跡象。

花旗集團首席經濟學家荷倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）表示：「觀察通膨不僅僅是看通膨數據本身，還要注意緊繃的勞動市場和薪資成長。企業有意將投入成本轉嫁給消費者，較高的能源價格將成為通膨升溫的推手。」

9月CPI雖然上揚，但預料不會影響聯準會的縮減購債計畫時程，聯準會9月便暗示，最快將在11月啟動量化寬鬆退場。

穆迪分析公司經濟學家史威特（Ryan Sweet）指出：「聯準會早已表示通膨已達縮減購債門檻，現在是就業市場尚未達標。」