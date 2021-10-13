後疫情時代，中美在拉丁美洲的重要性將會出現變化！科法斯集團指出，由於中國作為拉丁美國出口主要市場，中國在拉丁美洲的地位將持續增強，而美國地位則會下降。

根據科法斯的觀察，若將拉丁美洲六大經濟體（阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯，不包括墨西哥）視為整體，其出口增長率預計將超過國內需求增長率。事實上，拉丁美洲地區的經濟復甦情況應該低於全球平均水準，更具體地說，低於中國和美國的復甦水準。從這個角度看，2021年拉美對中美兩國的出口銷售表現值得期待。相較美國，中國對於拉美地區出口的重要性將持續增強。

科法斯經濟學家派特里夏·克勞斯（Patricia Krause）指出，總體來看，拉美地區對中美出口的產品構成比較單一，大宗商品占比高。這種情況在中拉貿易關係中更為突出。如果大宗商品價格上漲，可使大部分拉美國家受益，促進該地區發展。

科法斯表示，拉美國家的出口銷售額裡中美占比，各國情況也不盡相同。中國是巴西、智利和秘魯的主要市場；而美國是哥倫比亞和厄瓜多爾的主要產品出口地。值得注意的是，美國和中國合計占智利外貿銷售額的50％以上，占巴西和秘魯產品出口額的40％以上。事實上，拉美地區對美國和中國的出口額均超過了該地區內貿易額。

新冠疫情對全球貿易造成嚴重影響，拉美國家也未能倖免。據科法斯統計，在2020年間，拉美六個國家的出口總額下降了8％。去年，新冠疫情對拉美國家向美國出口的影響總體上大於其向中國出口的影響，其對美國的出口額同比下降了19％，而對中國的出口額同比上升了4％。拉美地區對中出口韌性較強，原因在於中國經濟復甦速度快於美國。此外，出口商品組合也是重要影響因素，例如其對中出口中農產品占比較高。新冠疫情期間，食品作為基本商品，需求量穩定，甚至有所上升。

科法斯預計，2021年拉美國家平均經濟增長率將保持在 5.2％，而美國和中國的增長率將分別達6.5％和7.5％。此外，今年國際大宗商品價格上漲，有利於加強拉美國家作為主要淨出口國的地位。2021年1月至9月底期間，鐵礦石、銅和大豆的平均價格在均超過了年度記錄水準。這對世界第二大鐵礦石生產國巴西是利多消息。目前銅的價格水準較高，比2011年最高價格還高出4％，對智利和秘魯來說是好消息，二者分別為世界第一和第二大銅生產國。此外，農產品價格創下新高，有利於巴西和阿根廷的經濟發展。