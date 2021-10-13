大陸一線女星楊冪今(13日)出席Vogue新篇章之夜活動，卻被眼尖的粉絲發現她妝髮才弄一半就上場，在紅毯上的表情更是罕見地全程臭臉，隨後就有網友爆料，現場疑有明星耍大牌故意拖延上場，令楊冪只好在妝髮都沒弄好的情況下，提前上場救火。

Vogue新篇章之夜紅毯出事故，被爆疑有明星故意拖延上場時間耍大牌，導致轉播過程中出現好一段時間沒有明星在場的尷尬狀況，隨後就看到原本出場序排在倒數第二的楊冪，在妝髮都沒弄好的情況下，就提前出現在紅毯，還被網友發現她似乎心情不太好，表情全寫在臉上。

原本楊冪的紅毯造型包括復古頭紗。(取自嘉行楊冪工作室微博)

楊冪臭臉走紅毯掀起陸網熱議，「為什麼臉都是垮著的啊」、「拍照頭上那個網紗怎麼沒戴」、「楊冪是不是造型沒做完還是有啥說法，她工作室發的那個頭飾真的挺好看的呀，怎麼不戴上」、「表情不太對，聽說出了點插曲，到處是心機啊」。

早前陸網曾瘋傳本次紅毯出場序，分別為楊笠、呂燕、陳瑜、金大川、雎曉雯、何穗、劉雯、杜鵑、邱天、黃覺&麥子、童瑤、張鈞甯、宋佳、周冬雨、宋茜、白宇、張藝興、龔俊、楊冪、湯唯。然而不少觀眾看了直播後就發現，在尷尬的空場10分鐘後，宋茜與楊冪都提前上場。