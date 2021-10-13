台灣基進立委陳柏惟。(圖/本報資料照)

基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日登場，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統13日在中常會表態支持陳柏惟。資深媒體人黃揚明透露，蔡英文是被中常委問到此問題時才回答，且也未表態要去站台，和先前動員全黨力挺高雄市議員黃捷的態度差異非常大，挺黃捷的力度大概是挺陳柏惟的5倍，同時他還爆料陳柏惟曾經是柯粉，台北市長柯文哲對他印象不錯，所以未對罷免案表態。

宅神朱學恒13日和黃揚明一起進行網路直播時表示，蔡英文這樣算不算有出來支持陳柏惟？黃揚明則問朱學恒，有沒有畫面流出來？朱學恒回答，目前沒有 但線上會議應該都有留檔案。

黃揚明指出，民進黨的線上會議是由黨主席致詞先講一段，那段影像會給媒體，就他所知，這次蔡英文不是在這段講，是後面有中常委問，主席要不要表態？她就講了一下，但她也說要配合基進黨的策略，所以目前沒有要去站台，類似這樣個概念，跟黃捷是有差異的，當初黃捷的罷免案是動員全黨去投票，目前陳柏惟只有動員自己的支持者。

朱學恒指出，若以黃捷為基準進行比較，大概有幾倍的落差？黃揚明直言，目前應該有5倍。朱學恒說，所以民進黨對陳柏惟的支持力只有20%黃捷？黃揚明分析，如果今天下全黨動員令，那是組織動員，就全部開始跑，用區域立委算，民進黨在台中有5、6席，再加其他地方的幾個人去陪陳柏惟，就算12人去挺，民進黨有60幾個立委，不就是5分1？

黃揚明透露，陳柏惟2014年的時候是柯粉，陳柏惟上任後，跟某民眾黨立委 聊天時提到，還問可不可以安排和柯P見面，柯文哲也對他很有興趣，決定見他，聽說2人會面時相談甚歡。每個政治人物有各自考量，柯文哲比較不討厭他，蔡英文則考慮自己只會表達反惡罷地概念，沒動員全黨是不希望全黨賠下去。