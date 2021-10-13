聖經中有一個關於罪惡之城「所多瑪」的故事，內容提及其被從天而降的石頭和火焰完全摧毀，巧合的是，研究員發現，中東地區也曾經有過一座盛極一時的古城，從遺址發現，整座城被超高溫熔解，排除許多無法構成如此衝擊的地球災害，推斷可能是「宇宙空爆」所導致，即隕石並未撞到地球，而是在高空爆炸產生的能量，導致當時古城氣溫急速升溫；種種跡象與聖經所提及內容有許多相似之處。

研究員推測，約旦塔哈曼遺址可能是受到極度高溫和高強度壓力所破壞。（圖／達志影像）

外媒報導，這項研究被發布在《科學報告》，研究員在2005年於約旦塔哈曼（Tall el-Hammam）考古挖掘出一座古城，這座古城可以追溯至3600年前，從遺址的斷壁殘垣中可以發現，當地曾出現超高溫燃燒事件。

研究員在1.5公尺厚度的黑色燃燒沉積物中，發現融化的陶器、泥磚等，這也讓許多如戰爭、火災、地震等災難第一時間被排除，原因是這些天災人禍都無法帶來能夠融化陶器的極端高溫。

研究員為了模擬當時的高溫，以1500度的溫度燃燒，僅能將陶器出現稍微融化的跡象，若是要完全融化，需要更高的溫度，除了陶器外，在廢墟城中還發現了許多罕見的奇異物質，如同鑽石一般的碳，衝擊石英、汽化的金屬、沙子形成的顆粒。

合理推測下，當時的環境不僅有著極端高溫，還有著瞬間高壓，其中衝擊石英就是一個有力的證據，因為石英的硬度非常高，需要同時擁有極高的溫度跟壓力，才能將其結構改變。

因此，排除許多地球上火山、地震等常見天災後，研究員推斷可能是隕石導致整座城市毀於一旦，從建構的模型顯示，隕石於高空產生爆炸，釋放的能量相當於廣島原爆1000倍，這使整個城市的氣溫迅速飆升至2000度以上，且帶來的強壓也對城市造成劇烈衝擊，導致這座盛極一時的古城就此殞滅。

值得一提的是，聖經的記載中，有段關於罪惡之城「所多瑪」的故事，與塔哈曼遺址有許多驚人相似之處，內容描述「硫磺和火焰從天而降，摧毀城市中的住民，以及地面的植物」，上述所提及的敘述都和宇宙空爆有著一致性。