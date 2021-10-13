一位前五角大廈官員表示，人工智慧系統的國際競爭已經結束，美國已無力追趕中國大陸的發展，他們已取得決定性勝利。

據路透社報導，已在9月辭職的美國國防部首席電腦軟體營運官的尼古拉斯·查蘭 (Nicolas Chaillan)表示「中國大陸在人工智慧的領域裡，建立起無法超越的領先地位。」

他說：「就我來看，比賽已經結束了，美國在15~20年間都無法趕超。」

查蘭說，美國遇到的問題在於資源分散，包括谷歌等引領美國人工智慧發展的民營公司，他們與美國政府之間缺乏合作。相對的，中國大陸開發人工智慧的公司，都必篢與政府有所合作，政府提供資金，推動民間公司拿出關鍵技術。

美國人工智慧發展的另一個關鍵限制，在於道德和隱私問題的持續辯論。

查蘭說，中國大陸沒有這些阻礙，他們只需專心在如何突破技術，因此發展能夠超越美國。

他說，相比之下，美國一些政府部門的網路防禦處於幼兒園程度，根本不堪一擊。