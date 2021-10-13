振興五倍券8日正式啟用，經濟部加碼推出的好食券也同步開跑，但好食券凸槌頻傳，民眾到經濟部網站推荐可以使用好食券的店家，結果發現「該店不能刷卡」！北市議員游淑慧也發現怪異處，好食券竟然可以買衛生套、磁磚、孕婦裝、襪子，讓她驚呼「我對【食】的定義有什麼誤解？」

游淑慧今日在臉書PO圖指出，經濟部好食券適用的商店竟然有襪子故事館、陶瓷紀念博物館、衛生套知識館、孕婦裝觀光工廠，讓她質疑「好食店家……？？衛生套、磁磚、孕婦裝、襪子，是我對【食】的定義有什麼誤解？」

游淑慧提問，有人說觀光工廠有的裡面有賣吃的……但，開發票時能分開嗎？？ 如果都可以混用，那不如叫【好購券】～

對於這種亂象，游淑慧感慨指出，每個部會抽一種券，每個部會就花錢弄一個系統！最後，游淑慧結論「民不聊生、官會撒幣」！網友留言附和表示：「我們...身處在一個紛亂的時代...什麼亂，都不奇怪～」、「原來這些都能吃？長知識了！」、「荒腔走板的政策，把人民當猴子耍」、「就說這是無能的部長，不要為難她啦」、「有了五花八門的優惠劵，才能將更多預算花到塔綠班的口袋中」。