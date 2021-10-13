台中立委陳柏惟罷免案投票，將在23日舉行，在最後倒數10天階段，身兼民進黨黨主席蔡英文總統13日在中常會表態，將大力支持國防委員會立委陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品。對此，前民進黨立委郭正亮直言，蔡英文今天是回應民進黨中常委陳亭妃的主張，這次並沒有主動說，如果是重要的事，她坐定就會開始講這件事很重要。郭正亮認為，這次罷免案，陳柏惟恐怕還是要靠他自己。

立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

郭正亮13日在《中天新聞》政論節目「頭條開講」表示，蔡主席的談話，大家可能只注意到前半段，但是今天林錫耀秘書長在中常會上其實講的很保留，有提到「至於要不要投入，要看基進黨的態度」，這算是一個關鍵，郭正亮直言，坦白說，蔡英文主席在上次的無黨籍高雄市議員黃捷罷免案，是2度主動呼籲要大家支持黃捷，而現在情況是，今天是黨內中常委陳亭妃在會上發言，呼籲民進黨要介入罷免案，要支持陳柏惟，而蔡英文作為黨主席，是回應陳亭妃的呼籲，蔡英文說的那段話也沒什麼不對。

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主持人好奇問，「所以蔡英文是沒有要挺陳柏惟嗎？」郭正亮分析，蔡英文這次沒有主動說，如果是重要的事，她坐定就會開始講這件事很重要。因為，這件事以政黨對決來說，對陳柏惟是真的有利，黨內也有人有不同的看法，因為現在不是在選舉，是在罷免，郭正亮強調，以前2次罷免案結果來看，前民進黨桃園市議員王浩宇的開票結果來看，總投票人數是8萬5千票，但不同意罷免票只有7千票，罷免案本來就是不喜歡的族群動員比較容易。

此外，高雄市議員黃捷罷免案，民進黨立委許智傑、高雄市長陳其邁都大力動員下去，結果不同意票只有6萬5千票，也沒達標，不到25%，但還是比同意罷免的5萬5千票多出一萬票，而高雄鳳山市這麼綠的選區，幾乎全部動員了，只贏1萬票，因此，真要說的話，罷免案要是被炒熱，對陳柏惟來說不一定有利。這次恐怕還是要靠他自己。