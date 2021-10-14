颱風「圓規」雖未登陸台灣本島，但其廣大的外圍環流依舊帶來極為充沛的雨量，降雨量甚至遠高於氣象局原先預估的5倍， 最直接受益的就是各大水庫，台灣目前有15座水庫蓄水量突破90%，就連上月中才完成清淤的阿公店水庫，也直達滿水位，讓網友歡呼明年不必擔心缺水了。

圓規颱風的外圍環流掃過，台灣降下致災性豪雨，其中以宜花東地區最為慘重，降雨量破千，雨勢猛烈就連氣象局預測也沒預測到，低估超過5倍。台灣颱風論壇指出，在東南風結合南方水氣的持續影響下，降雨要到直到14日過後才會緩解。

截至13日晚間10點，全台20多座水庫中，有15座蓄水量超過90%，其中寶二水庫、湖山水庫以及上個月中清淤完成的阿公店水庫都達到100%滿水位；其餘如石門、永和山、鯉魚潭、德基、南化水庫也都在98%以上；全台前二的曾文與翡翠水庫，蓄水量也都保持在90%以上。

不少民眾看到消息也歡呼：「看來明年不必擔心缺水了」、「連阿公店都100%，讚啦」、「從年初缺水開始關注水情，看到現在真的放下心中大石」。