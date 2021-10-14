先天環境的好壞，並不足奇，成功的關鍵在於一己之努力。

——王永慶，企業家、台塑集團創辦人

俗語說：「靠山山會倒，靠人人會跑。」在人的一生中，我們最大的依靠，其實就是自己。事實上也是如此：最好的人生，在我們自己的掌握中。人活著，最重要的是尋找一片屬於自己的世界。這個世界，別人給不了你，唯有自己努力爭取。

在世界任何的國家和地區，都能看到其身影——希爾頓酒店。但鮮有人知，它是憑藉五•七美元締造出的一個傳奇。而締造這一傳奇的祕密就在於，其創始人康拉德．希爾頓的努力。

希爾頓年僅二十歲時，他在美國新墨西哥州聖安東尼奧鎮堆滿雜貨的泥磚屋裡，開了一個只有幾個房間的家庭式旅館。他把這個旅館作為送給自己的聖誕節禮物。那時，他對母親說：「有一天我要集資一百萬美元，蓋一座以我名字命名的新旅館。」他還指著報紙上一大堆的地名說：「我要在這些地方都建起以我名字命名的旅館，一年開一家。」

二十一年後，在希爾頓四十一歲生日的那天，他的這些夢想都逐一實現了，「希爾頓」成為全球最知名的國際連鎖酒店。希爾頓的成功並非偶然，更不是受到命運之神的垂青。如果說真的有命運之神，那就是他長期不懈的堅持與努力。可惜的是，我們大多數人看到的只是希爾頓成功的光環，卻很少關注其成功背後的努力與艱辛。

為了實現自己宏偉計畫的第一步，希爾頓決定在美國的西部大城市艾爾帕索，斥資一百七十五萬美元建造一家大酒店。

希爾頓對未來事業的希望，就像剛剛開放的花朵般美麗、嬌嫩。不幸的是，那時美國正面臨一場空前的大災難，而這場災難就像狂風驟雨般摧殘著他希望的「花朵」。就在希爾頓宣布建造飯店之後的第十九天，紐約股市全面崩潰，全美頓時陷入大蕭條的困境中。股市不景氣很快使美國東部的經濟陷入癱瘓狀態，逼得很多人紛紛跳樓自殺。這場經濟危機就像瘟疫般地向美國南部襲來，正處在事業巔峰的希爾頓也無可避免地陷入其中。

一九三〇年十一月五日，當希爾頓站在剛剛落成的艾爾帕索希爾頓大酒店裡時，他心情複雜地看著飯店中別緻的裝修、華麗的套房。此刻，本該感到高興的他，卻不得不為飯店的前景而感到憂心忡忡。

蕭條的經濟把美國人的信心推向深淵，垂頭喪氣的人們極少出門，商店的貨物無人問津，旅館的生意更是冷冷清清。在這樣的困境中，希爾頓依然沒有放棄，不懈地做著各種努力。他鼓勵員工發揚集體合作精神，共度難關。希爾頓酒店的每個員工都在竭力節省每一項開支，例如停止房間內電話的使用、關閉一些可能造成浪費的電源和暖氣。儘管如此，在資金周轉不靈的情況下，希爾頓還是不得不關閉了三家酒店。一個烏雲密布的午後，希爾頓正在辦公室中為日漸下降的收益和讓人頭痛的地租、貸款等帳目發愁。希爾頓的祕書看著緊皺眉頭的老闆，送來了冷毛巾讓他敷在頭上緩解頭痛。就在希爾頓稍稍感覺好些的時候，他的母親走進了辦公室。

希爾頓有些沮喪地對母親說：「只怕我選錯了職業，也許我去學製造搖籃或棺材都比做這個強！」有著堅強不屈拓荒精神的母親，用堅定的目光看著自己的兒子，緩緩地說：「現在有人跳樓自殺，有人在頹廢沮喪中，也有人無助地向上帝祈禱。康尼，你千萬不要洩氣，一切都會過去的。」就這樣，從小就被母親這種不屈不撓的精神感召的希爾頓，心中再一次燃起了希望。

希爾頓堅定地拒絕了讓他宣告破產的律師，開始四處借債，從一個城市到另一個城市。但是，他並沒有擺脫厄運。一九三一年，希爾頓經歷了人生最悲慘的時刻，他不得不忍痛用幾家希爾頓酒店做抵押來償還馬上到期的債務。此時的希爾頓真正陷入了經濟困境，連家人和同事們的安身之處都難以妥善解決。

一九三二年底，這場經濟危機帶來的蕭條還在持續，然而希爾頓卻已經開始踏上新的人生旅途。雖然，他已經失去很多，但卻沒有失去努力的方向。希爾頓認為，縱使希望很渺茫，但仍值得一試。他回到了在他最輝煌時建造的艾爾帕索希爾頓大飯店，準備重新開始。之後的幾個月，他的生活變成了一場戰役。他跑遍德克薩斯州，希望籌到三十萬美元讓生意起死回生。

希爾頓的不懈努力，讓六位對他充滿信心的親友各自掏出了五萬美元，其中五位親自將支票送給他。有一張支票上簽的名字是「瑪莉．希爾頓」，就是他的母親。為了幫助自己的兒子重新開始，這位偉大的母親可謂傾其所有。希爾頓拿到這筆錢之後，立刻將錢送到債主手裡。曾一度落入他人名下的艾爾帕索希爾頓大酒店，重新回到了希爾頓的懷抱。

在重新拿回屬於自己的酒店後，希爾頓又籌到五萬美元。他憑藉自己獨到的眼光，將這筆錢放在石油投資上。希爾頓知道如果這次能成功，他獲得的收益將會非常豐厚；但一旦失敗，他也將再一無所有。上帝在給人們機會的同時，也給予了考驗，而這考驗，就是看人們努不努力。也正因為如此，這一次，希爾頓終於得到上帝的垂青。靠著這次投資，在之後的三年中，他將所有的債務一一還清。

不管黑夜多麼漫長，都無法阻止黎明的到來。籠罩在美國人頭上的烏雲，在羅斯福新政的吹拂之下，終於一掃而盡。當《全國工業復興法》頒布之後，希爾頓知道自己已徹底走出了之前的泥濘，現在，是他向前跨出一步的時候了。

經過一系列的努力後，希爾頓擁有的酒店終於恢復到了八家。這一次，他又站在地圖面前。只是這次他眼前的地圖，不再只是德克薩斯州，而是整個美國。雄心勃勃的希爾頓，希望他的酒店可以遍布美國，甚至全世界。在為自己訂下目標後，他開始為自己的「酒店帝國」之夢努力。

我們腳下的路從來都沒有中斷過，只是有時比較曲折，比較坎坷。即便如此，我們都不應該放棄努力。事實上，也只有努力，我們才能跨越橫在人生旅途中的一道道障礙，進而營造屬於自我的人生。希爾頓在最艱難的時刻都沒有停下腳步，而是一路迎著困難努力前進。最後，他不僅登上了「美國酒店業大王」的寶座，還將酒店帝國擴展到世界各地。在馬德里、伊斯坦堡、哈瓦那、柏林、蒙特婁、開羅、東京、倫敦、羅馬、雅典、香港、曼谷⋯⋯一座座希爾頓酒店巍然聳立。它們不僅是希爾頓成功的見證，更是「人生需要拚搏，需要努力」這一說法最輝煌的詮釋。

感悟心語

人生，唯有以一種永遠在路上的精神，努力不停，才能到達更加遼闊的遠方。讓我們記住：等來的只是命運，拚出來的才是人生。

(本文摘自《就算世界讓你無能為力，仍要堅持到感動自己》/春光出版)

【內容簡介】

後疫情時代的我們，經歷了工作模式改變、突然被資遣、無限期停工等各種的「停滯期」，或許讓原本往前衝刺的你，陷入無路可走的膠著及焦慮。在變得更加瞬息萬變的世界裡，我們如何讓身體再次暖身、重新起跑？使危機成為另一次轉機？

不妨先回頭看看自己走過的路，總有那麼一段時間，你曾對自己感到驕傲，或工作、或創業、或打球、或遊戲……總有一件事會讓你有「優越感」；回想一下這種優越感是如何而來，你就會發現，一定有段時間自己曾為此努力過，而這種拚搏所帶來的滿足感深切牽動了「再往前一步」的決心！

這本書告訴你：沒有感到無能為力前，都還不算是終點；沒有感動自己之前，都不算真正拚搏過！

本書涵蓋了奮鬥、拚搏、堅強、信念、夢想、抗挫等內容，集結了72則從海內外大企業家、名人到一般小老百姓的案例，都透露了一件事實：當你向世界發射名為「努力」的信號，好運最終真的會到來！

人生本來就在不停變化，調整好自身狀態、學習自處並迎向接下來無可避免的挑戰，不管環境再怎麼變，你都不會迷失。

再多1%的積極，你會看到截然不同的風景。

【作者簡介】沐木

身心靈分析師、寶石收藏者。熱愛旅遊、寫作、美食、茶，也同樣熱愛蒐集、研究各種材料的寶石。十年前因緣際會，開始探索人與世界、人與自己之間的身心靈關係。

世界誕生了萬物，萬物中隱藏著各種神奇的材料，能為人們帶來身心靈的改變。同樣的，人因為對自己心靈的調理，也能給世界帶來改變，並獲得相應的身心靈成長法則。

寫作是一種傳達，把自己理解的世界與人分享。希望通過寫作，傳達一種讓更多人受益的神奇能量。