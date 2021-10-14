5萬名網友連署請求法官判死，並促成修法增訂性侵犯刑後治療條款的林國政殺人案，他誘騙國中女生再帶回家中勒昏性侵，犯行惡劣、人神共憤，但讓人氣憤的是，最高法院認為他智能偏弱，撤銷死刑判決，自為改判無期徒刑，創下生死辯後逃死的首例。

2011年3月13日，家住雲林的葉姓國二女學生騎單車向同學借書， 途中林國政見對方單獨一人，趁機搭訕後，騙少女回家，將對方勒昏後性侵，少女因疼痛驚醒，林唯恐犯行曝光，竟勒死少女後棄屍。

一、二審都將林判死，上訴後，最高法院召開辯論庭，蒞庭檢察官痛斥林男犯後對被害人毫無同理心，只關心與自身利益有關事項，觀念偏差、飾詞狡辯，毫無悔悟之心，應駁回上訴、判決死刑確定。

被害少女父母寫信給最高法院刑九庭審判長，泣訴司法不公。(中時資料照)

被害少女父母寫信給最高法院刑九庭審判長，泣訴司法不公。(中時資料照)

最高法院審理後，認為林智能偏弱，與女性相處挫敗，致罹患慢性創傷症侯群併發憂鬱症，自制力不足，且道德倫理薄弱及混亂，才會犯下性侵殺人案。

合議庭審酌，林坦承犯行，一心求死，並表示願到死者墳前上香致 歉，並非完全沒有悔意，若經長期監禁，矯正治療後，仍有教化向善 的可能，改判無期徒刑定讞。這是最高法院生死辯制度後，未發回更審、自行改判免死的首件判決。

判刑定讞後，檢察總長提非常上訴，痛批最高法院捨棄長庚醫院「矯治困難」的鑑定報告，採信由觀護人作出「智能低下」報告，據此指責二審未依法減輕其刑，這根本違反最高法院是法律審的精神，對被告量刑採突襲性裁判，實不應終審法院所當為。

但檢察總長提的非常上訴，卻不被採納，最高法院以未指明判決違背法令之處、不得為被告不利益提非常上訴2項理由，予以判決駁回。

這件社會矚目的案件判決結果，也產生了重大的影響，許多殺人犯都提精神抗辯及鑑定結果，主張殺人時精神狀況有問題，可以免刑或減輕其刑，讓許多凶殘的殺人犯免於死刑制裁。

例如2003年犯下劉家小姊妹雙屍案的「殺人魔」陳昆明，入監服刑6年出獄後，惡性不改，2010年他藉徵人廣告誘騙林姓女子到新北市租屋處，持球棒將她打死；他犯後辯稱患有精神疾病，具雙種人格，是他心中的惡魔殺人，企圖否認犯行，反要求法官要將他減刑。

最高法院認為，陳回歸社會前，矯正機關應嚴慎考核有無終身監禁的必要，無期徒刑讓他與社會隔離，即可達成社會防衛的目的，駁回上訴，陳逃過一死。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110