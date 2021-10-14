受到市場需求疲弱，以及供應過剩衝擊，拖累液晶面板價格狂殺，指標性產品9月批發價較前一個月暴跌約3成，創下「史上最大跌幅」，由於面板價格持續下探，預估到明年初不僅無利可圖，甚至降到虧本的程度。

日經新聞報導，因為美中兩國經濟前景未明，電視廠趕在年底旺季之前要求面板廠降價，加上後疫情時代宅經濟需求趨緩，電視銷售明顯下滑，導致液晶面板價格重挫近3成。

南韓、台灣和大陸面板廠和電視廠商敲定的9月價格，指標性產品32吋Open cell（指未附上背光的半成品）每片約55美元，較8月暴跌約20美元（或27%），跟6月最高峰相較更是狂瀉約4成，為連續第三個月下滑；55吋產品價格也大幅下跌29美元（或14%），來到每片181美元，為連續第二個月下跌。

電視廠商對於面板廠展現強硬姿態，表示「無法接受這種高價，不降價的話，就把採購量減一半」。美國調查公司DSCC的亞洲代表田村喜男指出，自春季開始，電視廠商庫存開始增加，入夏之後，刪減面板採購，明顯出現供給過剩情況。

報導指出，9月美國消費者信心指數下滑，代表消費者對於白色家電支出意願減弱，未來民眾也可能減少支出；此外，大陸的電視需求減速也很明顯，主要是電視價格上漲打擊消費者買氣。

日本證券分析師指出，大陸電視廠商減少面板採購，正進一步拉低整體面板價格，而為了趕上年底旺季需求，電視廠商希望提早下調面板價格的想法也造成影響。

面板廠若無法解決供過於求的問題，田村喜男預測，面板價格可能會跌到明年，2022年1月至3月更可能低於現金成本的水準，讓廠商無利可圖。

面板雙虎周三股價續挫，友達、群創分別下跌1.4%至16.8元與2.5%至15.5元。手上持股套牢的投資人，短時間內想解套恐沒那麼容易。