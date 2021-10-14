針對女性陰道環境的困擾，過去多以傳統口服荷爾蒙或陰道塞劑為主，然而現階段已有陰道雷射，透過熱能作用原理，使組織再生並恢復以往的健康狀態，成為私密處治療的新趨勢。對於私密處的困擾，從年輕女性到更年期婦女，各個階段都會遇到自己的問題。

●反覆發炎真困擾，雷射治療不再癢

Amy是個25歲的職場新鮮人，因公司規定要穿著套裝和絲襪上班，長期下來，不愛喝水的她，因此常有私密處搔癢的問題。經過幾次的口服藥治療，發炎的症狀還是反覆出現。Amy跟男友同居，加上租房空間不大，內衣褲曬在室內居多，復發的情況因而更加頻繁。經過同事介紹以雷射治療，現已痊癒，Amy十分滿意，決定將其列入未來固定保養項目。

台中醫美診所陳依婷醫師指出，陰道是弱酸性的環境，在天氣潮濕過熱的狀況下，容易發炎，如果陰道環境平衡不好，還是會再感染，而一旦發生感染，就容易有第二次感染。除了造成分泌物增加、外陰部紅腫，還會連帶引起泌尿道感染、小便疼痛、性交疼痛等困擾。

陳依婷醫師解釋，陰道雷射是使用精準的10600nm波長雷射，可以針對陰道黏膜層來治療，並刺激膠原新生、微血管增長、提升陰道彈性與免疫力，自然就可以對抗常發炎的私密處問題，有效維護女性私密處的健康，打造出女孩們由內而外的健康狀態。

●產後漏尿尷尬，雷射增生膠原蛋白

35歲的雙寶媽小魚，很明顯的發現生完第二胎後，出現了難以啟齒的漏尿問題。有時候跟朋友聚餐，或是逛街逛得正開心，只要突然打了一個噴嚏，下面就是一大片尿濕，好幾次她尷尬得要命，也因此憂鬱了很久。直到有一天，跟同為媽媽的朋友相聚，說了產後漏尿的狀況，想不到幾位二寶媽也有類似情況，其中一位朋友直言去打了「維密雷射」後就好多了。小魚馬上到診所預約療程，希望能恢復正常生活。

現代醫療技術越來越進步，陳依婷醫師指出，產後漏尿的問題的確尷尬，不過是可以改善的。產後出現漏尿，多因女性生產時，為了讓胎兒通過產道，骨盆產生擴張和拉扯，造成尿道附近的神經或組織受到擴張作用被壓迫，包括韌帶肌肉被扯傷、甚至斷裂。

此外，產後媽咪除了漏尿問題，生完孩子後的「緊密度」也有差，有夫妻會覺得這對於床笫之間有困擾，陳依婷醫師建議透過雷射改善緊緻度與密合度的問題，恢復夫妻的親密關係。

●更年期婦女乾癢，治療後恢復青春

王太太停經後就開始覺得陰部乾澀，甚至與先生同房時都因為不舒服而中止。剛開始找婦科醫師治療時，醫生開了含有雌激素的藥物，但她怕長期服用會有癌症增加的風險，一直不敢按時服用，因而治療無效。後來聽了同齡的姊妹推薦，母親節去做了雷射治療，現在沒有乾澀問題也不癢，效果很滿意。

陳依婷醫師解釋，因為荷爾蒙變化，更年期的婦女，產生陰道黏膜變薄的影響，只要稍微悶熱就會引發感染，所以透過藥品或保養品的治療是有限的，雖可以改善感染或是陰道壁弱化的問題，但並非每個更年期婦女的體質都適合用藥。陳依婷醫師指出，陰道雷射的能量可精準控制，且有效治療黏膜層，不會傷害肌肉層，治療中是安全的，相對早期手術治療，獲得效果更好。

陳依婷醫師強調，陰道乾澀、行房疼痛是更年期婦女常見的困擾，但她們大多隱忍不言也不接受治療，或是自行購買塞劑甚至誤信偏方，反而會造成情況惡化。如果透過雷射技術改善私密處的緊緻及潤澤度，更年期婦女也可以享受到更好的生活品質。