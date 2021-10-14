廣東深圳1名夏小姐日前以4150萬人民幣（折合新台幣約1.8億）購買1間豪宅，但在這之後從鄰居那意外得知，該屋的出售價僅3900萬人民幣（折合新台幣約1.7億），讓她不禁質疑仲介賺取其中250萬人民幣（折合新台幣約1千萬）的價差。

綜合陸媒報導，夏小姐在2020年底購買1間豪宅，起初仲介報價5000萬人民幣，在協調過後，最終以4150萬人民幣的價格成交，並向仲介支付33.2萬人民幣的傭金。

豈料在年初交屋後，夏小姐從街坊鄰居得知，她的成交價格過高，更從前屋主獲悉，原本僅打算以3800萬人民幣出售，最終該物件掛售價格為3900萬人民幣，而夏小姐花了4150萬人民幣買房，讓她不禁質疑其中價差不知道是被誰賺取。

另外，夏小姐回憶交易過程中，還存在著第三方仲介，質疑為什麼在和房屋公司的買房過程中，會有另一家地產公司到場；有鄰居披露，這家地產公司為該房屋公司的員工所開設，專門用來賺取價差，在附近已成潛規則。

夏小姐回到該房屋公司詢問此事，發現該房仲在訂單成交後離職，合理懷疑該公司惡意抬高房價，賺取其中250萬人民幣的價差。

這家房屋公司對此回應，在調查過後，前屋主在出售房屋的同時，也和另一家房地產公司簽署合同，被收取250萬的服務費用；而該房地產公司和其並無任何關係，且沒有任何業務來往。