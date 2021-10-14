90歲國寶級藝人「脫線」陳炳南自淡出演藝圈後，開始經營自家牧場，近來當起直播主開唱，沒想到日前卻無預警取消直播。事後他再開直播，臉上卻戴著氧氣鼻導管，表示自己肺部感染、肺積水住院，讓粉絲看了相當心疼。

脫線兒子陳嘉成也透露，爸爸日前突然身體不適沒精神，高燒不退，到醫院檢查才發現是肺積水。醫生也說，爸爸肺積水會引發敗血症，到時就需要氣切插管，當時聽到都嚇壞了，幸好後來爸爸病況好轉已出院回家。

造成肺積水的疾病很多，不過以心臟病與急性肺損傷引起急性呼吸窘迫症候群造成肺積水最常見。

→心臟疾病：

會使原本輸送到全身的血液鬱積在心臟內部，導致心臟內壓力升高而使血回流受阻，導致血液中的水滲透入肺間隙中而引起肺部積水。

→急性肺損傷如敗血症：

會引起肺臟微血管壁與肺泡壁受傷而積水。

→肋膜積水：

則是肋膜腔內液體異常增多，即在肺與胸壁之空間形成積水。

(圖/康健雜誌提供)

肺臟被兩層肋膜包覆，一層緊黏著肺，一層附著在胸壁，彼此以20～30㏄肋膜液分隔作為肺擴張與收縮的潤滑劑。正常情形下，肋膜液由肋膜壁層分泌，而由肋膜臟層吸收進入淋巴系統回收，如果液體積聚太多或變成膿液，就是病態。

典型的肋膜積水是指病患在站立姿勢時，胸部X光片上肋膜積水呈弦月狀。常造成兩側的肋膜積水的原因包括：心臟衰竭、腎衰竭與肝硬化引起水分滯留過多，無法排出體外。

至於單側的肋膜積水，原因很多。首先一定要確認是否有腫瘤，比方肺癌或身體其他部位癌症轉移、感染或自體免疫疾病侵犯肺與肋膜造成。

由於致病因素複雜，病人有肋膜積水一定要就醫住院做進一步的檢查，才能針對病因治療。