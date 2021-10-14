WHO 指出「肥胖」是一種慢性疾病，長期肥胖與心血管疾病、第二型糖尿病等疾病高度相關。據統計台灣成人的肥胖盛行率為 45.4%（男性 53.4%，女性為 38.3%），其中女性停經後因賀爾蒙分泌量減少，也會增加肥胖與心血管疾病風險。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）團隊發現了可以促進脂肪代謝的候選藥物 PDE9 抑制劑，在小鼠模型中不論對公鼠或者更年期母鼠都有效，也就是說，不用透過額外運動或者改變生活習慣，就能降低體脂肪。研究結果發佈於《Journal of Clinical Investigation》。

●PDE9 抑制劑可治療心血管疾病

PDE9 酵素出現在心臟細胞的粒線體中，它會造成高血壓進而引發心血管疾病。PDE9 抑制劑作用的原理，是透過阻斷 PDE9 作用，使得環磷酸鳥苷（cyclic GMP cGMP）濃度增加，環磷酸鳥苷與心血管代謝（cardiometabolic syndrome）功能有關。

PDE9 抑制劑是一種實驗性藥物，輝瑞（Pfizer）曾進行臨床試驗以 PDE9 治療阿茲海默症，PDE9 抑制劑也被用於治療思覺失調症、鐮刀型貧血。

●改善更年期母鼠肥胖問題

這項實驗設計有三組實驗動物，分別是成年公鼠、母鼠、以及摘除卵巢的母鼠，母鼠摘除卵巢是為了模擬停經後的內分泌情形。在讓實驗動物進行 4 個月的高脂肪含量飲食，老鼠體重增加兩倍後，再以 PDE9 抑制劑治療 6-8 週。

結果顯示 PDE9 抑制劑可有效降低老鼠體重：公鼠體重下降 19.5%、摘除卵巢母鼠下降 27.5%。此外，這兩組實驗組老鼠的心臟功能也改善，包含心臟質量增加、輸血功能提升。

研究團隊發現 PDE9 抑制劑作用的機制，是會活化負責調控脂肪代謝的 PRARa 蛋白，一旦 PRARa 被活化之後，能夠促進體內的脂肪代謝；當 PRARa 功能異常時 PDE9 抑制劑也不會作用。

在停經之前，雌激素扮演與 PRARa 蛋白類似的作用，而這也是為什麼 PDE9 抑制劑在未摘除卵巢的母鼠身上沒有效果，一旦停經後 PRARa 蛋白就在脂肪代謝上扮演重要功能。

●第一個能解決肥胖問題的口服藥？

「目前仍沒有一款藥物能有效對付肥胖問題，PDE9 抑制劑口服藥則能透過促進肝臟、心臟的脂肪代謝，解決肥胖引發的疾病。」此項研究負責人 David Kass 博士說道。

此項研究已經證實 PDE9 抑制劑對老鼠有效，將來將需要進一步驗證在人類成年男性、更年期女性作用的效果。由於 PDE9 抑制劑已經被應用於其他疾病領域的人體試驗，因此 Kass 博士認為將來用於治療肥胖的藥物應該不久就能上市，不過他也特別指出若能配合調整飲食、生活習慣，效果會更好。