韓國演員宋慧喬曾透露自己靠著「吃豆腐」減掉17公斤！每天早餐和午餐均衡吃，且只吃八分飽，晚餐則只吃豆腐，一個月下來體重就瘦了；然而，豆製品種類多，豆腐、豆乾、豆製品，你最愛吃哪一個？誰的熱量最高？

●豆製品製作繁複 熱量排行一次看

營養師高敏敏分享，豆製品的製作方式是由黃豆榨汁做成豆漿之後，加入凝固劑變成豆花，接著藉由壓力脫水，進而形成市面是所見的嫩豆腐、板豆腐；若是以油炸的方式即為油豆腐，冷凍過後則變成凍豆腐，而再壓加上烘乾就是常見的豆干，至於豆皮則是利用豆漿加熱時，上面一層層薄膜製作而成。

高敏敏表示，她最害怕的百頁豆腐，因其大多是用大豆蛋白為原料、澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成，簡單來說就是黃豆加油，所以油脂含量才這麼高，一般一條百頁豆腐185g可以高達363大卡。

1、一條百頁豆腐 363kcal(185g)

2、市售一盒板豆腐 352kcal(400g)

3、凍豆腐一盒 340.6kcal(260g)

4、一塊盒裝嫩豆腐 159kcal(300g)

5、兩塊三角油豆腐 88kcal(55g)

(示意圖/常春月刊提供)

6、炸豆皮一片 78kcal(20g)

7、一片豆皮 68.9kcal(33g)

8、一杯無糖豆漿 55kcal(260ml)

9、一片小方豆干 51.5kcal(32g)

●依需求挑選豆腐 不怕熱量進肚

吃對豆腐很重要，高敏敏建議，在豆腐的挑選上，若是在意熱量可選擇豆漿、豆花、豆腐；想補鈣可選豆干、凍豆腐、傳統板豆腐；想補蛋白質則以豆皮、豆干為主，至於不想變胖，最好拒吃百頁、炸豆皮，能吃愈接近黃豆原型的豆腐是最好的，除了富含優質植物性蛋白不含膽固醇，大豆中的大豆異黃酮、維生素E、維生素B群皆能改善代謝及腸道環境。

此外，凍豆腐的製作跟嫩豆腐其實差不多，但為何熱量會相差這麼大？高敏敏解釋，主要是因為凍豆腐會去掉水分，導致熱量提高，若是使用煎、炸的烹煮方式，熱量、脂肪自然會上升。