前國民黨青年團總團長呂謦煒指出，民國91年時任陸委會主委蔡英文曾表示，「現行兩岸關係條例『一國兩區』的法理概念，因涉及憲法增修條文架構的改變，仍不宜調整。」。（取自呂謦煒臉書）

總統蔡英文在國慶演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被解讀為新兩國論，引起外界反彈，但蔡英文仍表示符合主流民意。前國民黨青年團總團長呂謦煒痛批，民國91年時任陸委會主委蔡英文曾指出，「現行兩岸關係條例『一國兩區』的法理概念，因涉及憲法增修條文架構的改變，仍不宜調整。」18年前蔡英文對《中華民國憲法》及《增修條文》有準確的理解，18年後居然蓄意曲解、扭曲國家基本定位。呂謦煒質疑：難道蔡英文總統是憲法的叛徒？

呂謦煒表示，根據《中華民國憲法增修條文》，中華民國分為「自由地區」（即台灣地區）與「大陸地區」，而根據《 臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，大陸地區「指臺灣地區以外之中華民國領土」。曾任陸委會主委、而且負責起草《港澳條例》的蔡英文，對這點不可能不知道。

他表示，實際上在民國91年4月4日，蔡英文擔任陸委會主委時，就曾表示「現行兩岸關係條例「一國兩區」的法理概念，因涉及憲法增修條文架構的改變，仍不宜調整」，可見她理解而且認同《中華民國憲法增修條文》的法理概念是「一國兩區」，也就是中華民國之下有台灣地區與大陸地區兩個對等的地區。現在蔡英文卻睜眼說瞎話，在《中華民國憲法》與《增修條文》相關條文沒有修正的情況下，指稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這是對《中華民國憲法》的最大褻瀆。

呂謦煒痛批，國民黨立委鄭麗文被行政院長蘇貞昌罵「叛徒」，在民主社會是絕不可被接受的事，這是對台灣民意的最大羞辱。面對無視《中華民國憲法》法理立場的蔡英文總統，她是不是才應該被稱為「憲法的叛徒」？執政的民進黨帶頭選擇性忽視憲法、背棄中華民國國家定位，才是中華民國最大的叛徒。