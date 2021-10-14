曾在日綜《男女糾察隊》中以被大規模整人的諧星狩野英孝，近來被日媒譽為「遊戲實況界的彗星」，他原本經營YouTube，一直苦於訂戶數無法增長，卻在嘗試遊戲實況主成功吸引觀眾，引起話題。

2019年他開設YouTube頻道，無論做什麼都無法讓訂閱者數上升，也因覺得自己遊戲玩得不好，自認「做遊戲實況也不會有人在意」，結果卻反而因為他玩技差，一隻怪獸打了近10分鐘也打不死，最後發現「打錯人」，他還錯愕自言自語「怎麼會這樣！？」讓觀眾發出陣陣爆笑，每回實況都呈現令人大為意外的「笑」果，被網友們視為「傳說級」的實況玩家。

諧星狩野英孝實況遊戲吸引上百萬專看。（取自YouTube）

現在他的YouTube訂閱者數已超過118萬，就如同他過去在節目中被整般「在不知不覺中獲得人氣」，成為他繼諧星、歌手、神職（老家為著名神社）等角色後，又一令他被視為成功的事業。他受日媒訪問，坦言「毫無玩遊戲的本事，連友人家中的6歲小朋友都玩得比我好。」

但他卻也因玩得很實在很爛，成為實況界的異數，讓好奇而來的觀眾與訂閱者數暴增，最近的實況影片觀看數還超過243萬次，遠遠超過他其他主題的觀看量。他笑：「但是我一開始真的自問：『怎麼會有人想看我的爛技？而且說真的，現在我還是玩得很爛。」

狩野英孝【官方YouTube頻道】EIKO!GO!!

https://www.youtube.com/channel/UCDn8Lqf-x0zD8hmFUg08f6w