2021湯姆斯優霸盃男女羽球團體進標賽，中華男子、女子隊先後落敗，男子隊13日飲恨印尼隊，分組1勝2敗無緣晉級湯姆斯盃8強，已經確定晉級優霸盃8強的女子隊，同日和韓國隊爭分組第1，前3點打完提前分出勝負，由韓國隊以分組龍頭之姿，不過最後一點雙打許雅晴和余芊慧拚出一場逆轉勝，讓中華女子羽球隊避免「掛蛋」。

湯姆斯盃男子羽球團體賽和優霸盃女子羽球團體賽合稱湯優盃，中華男子羽球隊在13日下午2點半與印尼過招，5點賽事打了超過6個小時，最終中華隊2比3飲恨，確定在小組賽遭到淘汰。

在同一個場地接續出賽的中華女子羽球隊，第1點單打白馭珀8比21、8比21不敵首次交手的安洗瑩，第2點單打洪毅婷6比21、6比21敗給金佳恩，第3點單打余芊慧17比21、14比21輸給申玉靜，韓國隊提前確定勝出，不過小組賽必須5點都打完，後面兩點女雙還是要進行。

第4點雙打由張淨惠／李芷蓁迎戰金昭映／孔熙容，奮戰兩局不幸8比21、12比21敗北，最後一點女雙許雅晴改搭余芊慧，儘管第1局讓出，許雅晴／余芊慧發揮韌性追擊，硬是將比賽帶進第3局，最終17比21、21比19、23比21逆轉勝，也為中華隊拿下一點勝利。

這次歐霸盃世界球后戴資穎缺席，所幸小組賽籤運不錯，同組除了韓國較難纏，埃及、大溪地都是實力上有落差，這兩國中華隊都是直落5點輕鬆獲勝，接下來希望8強賽再接再厲，再拿一勝就能追平2006年4強隊史在優霸盃最佳成績。