世界衛生組織(WHO)今天公布提議成立的科學家團隊,任務包括研究新病原體,防止未來爆發的全球疫情大流行,以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。

法新社報導,這個團隊由26名專家組成,將負責制定一個新全球框架,用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性,包括導致COVID-19(2019冠狀病毒疾病)的SARS-CoV-2病毒。

這個團隊名為「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO)。

SAGO成員包括荷蘭學者古柏曼斯(Marion Koopmans)、丹麥流行病學者費雪(Thea Fischer)及越南科學家阮雄(Hung Nguyen,音譯)等人。

上述成員曾在今年前往中國武漢市,針對疫情起源進行調查。(譯者:陳正健)1101014