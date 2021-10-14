世界衛生組織（WHO）今天公布提議成立的科學家團隊，任務包括研究新病原體，防止未來爆發的全球疫情大流行，以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。

法新社報導，這個團隊由26名專家組成，將負責制定一個新全球框架，用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性，包括導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的SARS-CoV-2病毒。

這個團隊名為「新病原起源科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens，SAGO）。

SAGO成員包括荷蘭學者古柏曼斯（Marion Koopmans）、丹麥流行病學者費雪（Thea Fischer）及越南科學家阮雄（Hung Nguyen，音譯）等人。

上述成員曾在今年前往中國武漢市，針對疫情起源進行調查。（譯者：陳正健）1101014