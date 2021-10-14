大陸近日公佈市場准入負面清單草案，禁止私人資本進入媒體傳播行業，市場立即察覺到北京將大力整頓媒體業的不尋常氣氛。這些年來不只是阿里集團在媒體業投入钜資，其他許多私人資本進入媒體也不在少數，一旦因新法規必須脫鉤，勢將大幅改變目前大陸蓬勃發展的媒體生態，大陸的文化事業發展及社會生活也會受到重大影響。

據消息人士稱，近日螞蟻集團已將其持有的財新傳媒股份全部賣出，徹底退出投資。螞蟻集團是在2016年加入財新傳媒D輪融資，投入數千萬元人民幣。財新傳媒旗下擁有網站、期刊、視頻、圖書等多種業務平臺，當時參與D輪融資的包括螞蟻金服、騰訊、CMC資本以及浙數文化等。螞蟻集團退出後，網路巨頭騰訊公司仍通過深圳利通基金持有4.56%財新股份。

《財新周刊》創刊沒有幾年，在大陸一直是在政策上打擦邊球的媒體，其圖片與內容也經常引爆政治爭議。（圖／財新周刊）

按此邏輯，騰訊等公司近期內也會有轉移股權的動作，其他各家近幾年來快速發展的媒體，也面臨必須要為私人企業股東尋找新的投資者接手。其中最大的困難在於新的投資者必須具有官方身份，還要考慮到在嚴格監管下媒體的商業前景，如果當作政治任務，這樣的媒體環境與營利前景如何，不問可知。

即便如此，要改變私人資本大量進入媒體業的現象並不容易，以阿里集團為例，它對媒體界的大量投資大約從2013年開始，首先投資《商業評論》雜誌，並收購了微博18%的股份；2014年阿里投資8.04億美元進入擁有《京華時報》文化中國公司，成為最大股東，此外還分別以10.5億美元與12.2億美元投資華數傳媒與優酷土豆；2015年對媒體的投資更多、金額也更大，包括北青社區報、博雅天下、無界新聞、封面新聞與香港《南華早報》集團，其中投資第一財經傳媒金額高達12億元人民幣，投資光線傳媒亦多達24億元人民幣；2016年則投資了財新傳媒。此外還有一些有阿里投資傳言、但尚未證實的，包括36氪、獵雲網、虎嗅網、經理人世界網、Pingwest、極客公園與《IT經理世界》等媒體。

馬雲最近被媒體爆料在香港出現，受到新的政策影響，阿里旗下投資的媒體正在積極與阿里集團剝離，對馬雲而言則不啻是螞蟻金服IPO受挫後的另一場風暴。（圖／美聯社）

阿里投資的其實不只是媒體，還包括與媒體生態關係密切的公關公司。早在2017年阿里先大手筆購入國際公關巨頭WPP集團中國業務20%的股份，該集團擁有一系列知名廣告傳媒公司的股份，如博雅公關、偉達公關、奧美集團、智威湯遜、傳立媒體、揚特品牌同盟等公司，他們所掌握的廣告預算對於非阿里系統的媒體也有極大影響力。

2018年之後，阿里對於媒體的佈局擴大至新興社群與視頻媒體，尤其是已上市的公司。例如2018年投資華人文化集團，該公司曾創辦了梨視頻，還持有香港廣播公司TVB的大量股份，也是近年來極紅的嗶哩嗶哩（bilibili，B站）主要投資者。後來阿里還在2020年12月投資的芒果超媒，但已在9月退出。

在一次由新華社舉辦的論壇上，馬雲回應外界有關他要建立「媒體帝國」的說法表示，他「對新聞網站非常敬畏，對媒體人非常敬畏」，「我們從不干預任何媒體的任何運作，因為這是我自己覺得要尊重新聞。」話雖如此，但阿里集團干預新聞與社群網站的事實是眾所周知，其中最著名的是去年4月份爆發的「蔣凡事件」。

阿里投資時芒果超媒股價66.23元人民幣，共投入約62億元人民幣，退出時芒果超媒股價已跌至41.31元人民幣，一年跌價逾23億元人民幣。相當於每月虧超過2億人民幣。（圖／合成圖）

蔣凡是當時阿里集團旗下天貓購物平臺的總裁，爆發疑似與正妹網紅張大奕出軌醜聞，在網上引發熱議，但阿里投資的新浪微博編輯檯迅速對該話題進行刪帖、撤下熱搜榜等干預行為，蔣凡的妻子在微博上的發言也遭到屏蔽。微博的作為在網上引起大量的批評，網上熱議阿里不只控制資本，還控制了媒體與社群平台，是隻無法控制的怪獸。微博刪帖事件愈鬧愈大後，大陸國家網信辦出面糾正新浪微博，並予以行政處罰，要求其整改微博熱搜與刪帖機制。阿里集團多年來操縱媒體事例不勝枚舉，「蔣凡事件」只是阿里集團操弄媒體諸多事件中較為知名的一件而已。

阿里投資媒體只是大陸近年來私人資本參與媒體經營中的一面，從其規模與影響力來說確實已是怪獸等級，而其他大企業也或多或少都參與了媒體投資與各種合作，自然對媒體市場的運作會產生不小的影響力。企業對媒體環境的操弄引來大量的批評，這是北京決心鐵腕整治「私人資本與媒體共同體」的重要民意基礎。只是這些年來私人資本對媒體涉入極多，要以官方資本尋求替代並非易事。但如此一來，經歷十多年媒體業的蓬勃發展很可能就此走入下坡，若加上近期對影視文化界的整頓，可以預期大陸文化界將迎來一波冷冽的寒風。