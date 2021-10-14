挪威警方表示，一名男子今天手持弓箭在境內孔斯貝格鎮（Kongsberg）發動攻擊，造成數人死亡、多人受傷，警方已逮捕這名男子。

法新社報導，地方警官亞斯（Oyvind Aas）在記者會上指出：「不幸地，我們證實這起事件中有數人受傷、多人死亡。」

亞斯提及：「這名犯案男子已被警方逮捕，根據我們的消息，這起事件只有一人涉案」、「未有針對其他人士的積極搜索。」

這起攻擊發生在孔斯貝格鎮中心多個地點，攻擊者動機迄今未明。目前傷者已經送醫治療，但人數及狀況不明。（譯者：陳正健）1101014