世界衛生組織(WHO)今天指出,世衛針對危險病原體成立的新諮詢小組,可能是確定COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情起源的「最後機會」,促請中國提供早期病例資料。

世衛今天公布提議成立的「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO),任務包括研究新病原體,防止未來爆發的全球疫情大流行,以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。

世衛首席緊急情況專家萊恩(Michael Ryan)表示,這個新專家小組可能是確定SARS-CoV-2病毒(導致COVID-19的病毒)起源的最後機會,這種病毒已導致全世界停頓。

萊恩提及,世衛正試圖「跳出原來的圈子看問題,創造一個讓我們可以再次檢視這個科學議題的環境」。他還說:「這是我們的最佳機會,也可能是了解疫情起源的最後機會。」(譯者:陳正健)1101014