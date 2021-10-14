世界衛生組織（WHO）今天指出，世衛針對危險病原體成立的新諮詢小組，可能是確定COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源的「最後機會」，促請中國提供早期病例資料。
世衛今天公布提議成立的「新病原起源科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens，SAGO），任務包括研究新病原體，防止未來爆發的全球疫情大流行，以及重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。
世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）表示，這個新專家小組可能是確定SARS-CoV-2病毒（導致COVID-19的病毒）起源的最後機會，這種病毒已導致全世界停頓。
萊恩提及，世衛正試圖「跳出原來的圈子看問題，創造一個讓我們可以再次檢視這個科學議題的環境」。他還說：「這是我們的最佳機會，也可能是了解疫情起源的最後機會。」（譯者：陳正健）1101014
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