又有新疫苗到貨！慈濟與民間機構購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，第八批82.7萬劑BNT疫苗今（14日）清晨運抵台灣。這批疫苗仍是由華航CI-62航班負責載運，清晨5點42分抵達桃園機場，後續進行通關檢驗封緘作業再提供接種。累計BNT疫苗已到貨超過五百萬劑。

第12輪疫苗兩階段開打

中央流行疫情指揮中心昨(13日)宣布第12輪規劃，一口氣開放BNT、AZ及莫德納，為國內史上最大規模疫苗接種計畫，疫情指揮中心也首度採兩階段接種，依不同廠牌採預約分流，接種日期自10月22日至11月3日止、長達13天。指揮官陳時中表示，第12輪預計至少接種410萬劑，最高可達440萬，更預告11月將啟用大型接種站，力拚每天施打35萬劑。

陳時中表示，國產高端疫苗也持續開放接種，可直接向部立醫院等合約醫療院所預約，換言之，第12輪將同步有4種疫苗開放接種。

疫情中心將第12輪依BNT、AZ、莫德納分為6類對象，且開放全年齡皆可接種BNT，陸續在10月31日前接種完畢。AZ及莫德納第2劑部分，以第1劑施打日期較早、年齡較長的民眾優先施打。

由於第12輪預約人數眾多，陳時中提醒，符合資格的民眾會在前一天下午2點起陸續收到簡訊，次日即可至公費疫苗預約平台預約。莊人祥補充表示，第12輪預計發放簡訊量分別為BNT約166萬人、莫德納約112萬人、AZ約164萬人。