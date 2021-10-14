有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動31個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，清晨統計共25名住戶先後被救出，全有生命跡象，據了解，截至清晨6時已有11男5女共16人送醫，另據現場警消透露，現場情況相當不樂觀，除了多人待救外，至少有3人傷勢嚴重。

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

據攻入現場警消指出，由於大樓內部仍有殘火待處理，火場內濃煙密佈，搶救困難，他們在4樓和7樓的梯間分別發現1具和2具住戶躺臥在地，已無呼吸心跳，目前正想辦法把待援和命危的住戶救出，但確實傷亡情況仍待警消正式公布。

高雄城中城大樓火警現場直擊

高雄城中城大樓火警現場直擊

高雄城中城大樓火警現場直擊

由於火警發生在凌晨2點正在睡夢當中，住戶都是驚醒中倉皇逃生，現場不斷傳出慘叫聲，還有人揮手電筒求救。截至5點30分為止，已經有16人送醫，分別送往阮綜合、大同醫院等。

消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。消防局長李清秀、市長陳其邁相關局處首長清晨均趕到場關心救災進度。

最先燃燒的一樓店面目前為二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣。深夜不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓。為了有效壓制火勢，消防局第一時間出動特搜中隊、左營、十全、鼎金、鼓山、中華、新莊、前金、新興、成功等19車、45人前往搶救。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

凌晨3點半，消防人員從大樓中搶救出2男1女住戶，年齡均為六、七十歲的長者，3人都被送往阮綜合醫院急救，所幸及時被救出，傷勢不嚴重、生命跡象穩定。

凌晨4點，火勢向上延燒幾乎來到4樓，消防局為了把握黃金救援時間，一口氣調動29分隊前往灌救，現場共計有31個分隊、72車145人全力搶救。

凌晨4點半大火幾乎已向上竄至12樓，消防人員決定從1樓直接破鐵門進入搶救，雲梯車也不斷升至中間樓層拉出待逃生的居民，2家4口及時被救出送醫，年紀最小僅8歲，最大80多歲。

凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。截止清晨為止，共計救出22人，分別送往醫院救治。

據了解，城中城樓下2、30年前是百貨公司，4、5樓為廢棄電影院，7至11樓為住宅，約有70多戶，區公所估計疑有120多戶（含租戶），受困民眾人數不明。