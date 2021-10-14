台南王爺起乩的影片近日爆紅，吸引近3萬人朝聖，畫面中可見年輕男子在大街上請王爺上身，換上肚兜後，竟拿起鋒利的狼牙棒往自己的頭部狠狠敲打，直到血流滿面才停下動作，且有乩童疑是用力過猛，導致狼牙棒的刀片卡在頭皮上，必須拿老虎鉗夾出來，怵目驚心的畫面引發網友討論，不少網友擔心喊到，王爺的臉都慘白了，趕緊送醫院吧！看起來真的很痛。

臉書粉專「府城巡安」日前發布的直播影片中可見，一名穿著黑色上衣的的年輕男子坐在他人腳上，被香燻過之後，便將上衣脫掉掛上肚兜起乩，起初只是拿著狼牙棒走來走去，接著竟然開始狠狠地用狼牙棒往頭部狂敲，直到鮮血自頭頂流下來才停止。

從畫面中可見，多名乩童皆是按照此流程動作，其中不少人疑似敲得太過用力，導致狼牙棒的刀片直接卡在頭頂，必須仰賴他人拿老虎鉗將刀片拔出來，看上去非常不舒服，拔除卡在頭皮的刀片的過程，也讓多位乩童忍不住皺起眉頭，臉色也有點變白。

驚人的影片畫面引起網友們討論，吸引2萬多人朝聖，「這樣晚上怎麼洗頭」、「王爺臉慘白了，快送醫院」、「一定後悔敲太大力」、「拔出來都變臉了」、「感覺超痛的」、「王爺也覺得痛」、「好像還有拔不出來的刀片，父母看了該多心疼」、「有點不敢看下去」、「頭皮整個掀起來」。

不少網友看到久違的遶境活動驚呼，因為本土疫情的緣故，好久沒有看到了，另也有網友大讚「敲王爺」是很厲害的民間習俗，只能說擔任乩童的幾位小哥好厲害。

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