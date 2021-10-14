臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院院長蘇貞昌，為是否支持台灣發展核子潛艦爭論不休，蘇貞昌質詢中脫口「不會像妳這樣不要臉」，引發軒然大波。蘇13日自稱「憤然抵抗叛徒」，鄭則回應，自己之所以退出民進黨，就是因為無法再跟「貪婪奪權愛錢的人」為伍。鄭自揭「民進黨叛徒史」獲得大批網友盛讚，更有人認為：「國民黨多幾個像鄭麗文這種的就有救了！」

蘇貞昌13日再度嗆鄭麗文，當年選國大代表時還拜託他去拉著她的手喊凍蒜。對此，鄭麗文表示，那已經是25年前的事，很多人來幫她站台，她也忘了蘇貞昌有來，對小恩小怨記這麼清楚。

鄭麗文稱回想那段時間也很感慨，當時她年輕天真充滿理想、參加野百合學運，那是民進黨從充滿理想，要求民主改革的在野力量，準備要邁向執政，開始嚴重變質的時候。她之所以離開民進黨，是很痛苦失望的決定，但她沒辦法再跟「貪婪奪權愛錢的人」為伍，違背她從政初衷。

鄭麗文一番告白在網路引發熱議，網友紛紛湧入臉書相關新聞下留言：「國民黨多幾個像鄭麗文這種的就有救了！」「說得非常好，真情流露」、「蘇也太小人了吧，這種道德水準誰敢跟你交朋友，不知那天就被你給出賣了，你今天不講我們還不知道有這段歷史」、「有良心的都離開民進黨了，如陳文茜、施明德」、「民進黨已變質是眾所皆知的啊」。