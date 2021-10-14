位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，已知救出22人，雖火勢已獲控制，但受困人數仍未知。透過圖片可見，原本繁華的大樓歷經大火，外牆被燻得漆黑一片。（民眾提供）

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，已知救出22人，一樓起火點為二手家電公司，現已一片狼藉。（民眾提供）

「高雄第一鬼樓」之稱的高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨3點燃起惡火，全棟12樓陷入火海，截至清晨4時50分為止，已救出22人，警消仍在現場持續搜尋受困民眾。根據稍早回傳的現場畫面可見，大樓外牆已被黑煙燻得漆黑，面目全非。

據了解，最先起火燃燒的為城中城大樓一樓店面的二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣，於14日凌晨3時許因不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓；消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

消防人員兵分多路，除平面佈多條水線灌救之外，也動用多輛雲梯車、從高處對大樓3、4樓灑水降溫，避免繼續向上延燒。

截至凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。截止清晨為止，共計救出22人，分別送往醫院救治，全數存活，僅1人一氧化碳中毒，在加護病房觀察中。大樓內部是否還有人員受困或傷亡，實際狀況仍待消防人員進入查看才能確認。