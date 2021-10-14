台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，將於10月23日投票，總統蔡英文昨（13）日在民進黨中常會首度表態挺陳柏惟。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，「蔡英文把總統做小了」；而「反對藍綠政黨惡鬥下的全面性人格毀滅戰」，是蔡壁如對於陳柏惟罷免案的立場。

蔡英文在昨日的中常會中表示，不希望陳柏惟成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，提醒黨內要尊重台灣基進對罷免案的策略，表態挺陳柏惟。

蔡壁如昨在臉書提出質疑，想問這個罷免的惡鬥、這種為了達成政治上的目的，進行全面性的人格毀滅戰的始作俑者，是誰？究竟是誰只允許一種聲音，不同的意見就被貼上「中共同路人」的標籤？

她提到，當初民進黨是如何傾黨、政、媒之力，甚至不惜動用國家機器，對韓國瑜進行一場撲天蓋地的人格滅毀戰，如今國民黨也只是有樣學樣，是不是「剛好而已」？只是國人何辜？社會何辜？為什麼要浪費如此龐大的社會資源，只為滿足政黨之間的惡鬥、只為在意識型態上爭一個高下，值得嗎？

對於總統蔡英文在今年國慶演說指出，「我們必須要面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題，更必須去凝聚共識，找出社會大眾普遍能接受的解決方法，進而化解這些長年的爭議，台灣才能沒有後顧之憂的往前走。」

蔡壁如認為，總統說的沒錯，台灣應凝聚「生命共同體」的共識，民主內戰應適可而止，因此她呼籲大家冷靜下來，仔細思考「台獨理論大師」林濁水反對罷免制度的看法，而這一兩、百年西方民主的發展，已經更強調定期改選，大家應好好省思罷免制度。