中央氣象局持續針對東部地區發布豪、大雨特報，台東縣長濱鄉緊急宣布，全鄉今停止上班、上課。由於雨量不斷累積，水保局並發布黃色土石流警戒，長濱鄉長決定全鄉停班課，呼籲民眾注意安全。

台東縣海端鄉利稻村、霧鹿村；台東縣延平鄉今停止上班課。花蓮縣也有瑞穗鄉奇美村停班課、卓溪國小今暫停上課。