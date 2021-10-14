豪雨炸花東 5地區今停班停課 08:002021/10/14 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨猛炸花東，連通車13年的玉長公路都不支坍塌。（民眾提供／記者蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局持續針對東部地區發布豪、大雨特報，台東縣長濱鄉緊急宣布，全鄉今停止上班、上課。由於雨量不斷累積，水保局並發布黃色土石流警戒，長濱鄉長決定全鄉停班課，呼籲民眾注意安全。 台東縣海端鄉利稻村、霧鹿村；台東縣延平鄉今停止上班課。花蓮縣也有瑞穗鄉奇美村停班課、卓溪國小今暫停上課。 豪雨續炸花蓮 這5鄉鎮今停班停課 嘉義鐵高延伸民雄 2030年通車 #停班 #停課 #長濱鄉 #花蓮 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規甩尾暴雨擴大 台東、花蓮兩縣市停班課 13:452021/10/13 生活 台東縣延平鄉道路仍有土石崩落情形 14日停班停課 21:232021/10/13 生活 連日大雨道路崩塌有致災危險 台東縣這2村今下午停班課 11:292021/10/13 生活 大豪雨轟炸花蓮 日雨量破500毫米 山區2千人緊急撤離 17:512021/10/13 生活 雨彈轟炸花蓮 瑞港公路路面「不見一半」短期難通車 11:472021/10/13 生活 82.7萬劑BNT疫苗到貨 今晨5：42抵桃機 06:202021/10/14 生活 聯外道路坍方 花蓮縣奇美村14日停班停課 23:272021/10/13 生活 小心颱風尾 6縣市豪、大雨！花蓮淹水警戒 03:302021/10/13 生活 圓規尾巴雨彈狂炸 花蓮大豪雨 9縣市警戒 10:342021/10/13 生活 圓規雨炸花蓮 瑞港公路2／3路基崩塌 04:102021/10/14 焦點要聞 台灣永續行動獎 遠東集團豐收 04:102021/10/14 產業特刊 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 好市多一買三小時「掃滿整車」到底在逛啥 主婦：這2樣一定要買 - 生活 第12輪3款國際疫苗全上陣 4對象施打 AZ、BNT全年齡開放 - 生活 雨彈又來了！氣象局發布四地區豪大雨特報 - 生活 有感東北季風來了 台北掉到18度 這天轉涼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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