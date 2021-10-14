臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，總統蔡英文13日在民進黨中常會首度表態挺陳，強調不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，台灣的民主深化應基於理性溝通而非惡意報復。消息一出，迅速在網路引發熱議，大批網友對蔡出手挺陳相當不滿，痛批：「連這咖都挺得下去？這個總統已是非不分。」

民進黨祕書長林錫耀13日在中常會中報告刪Q罷免案指出，民進黨公職極力協助配合地方座談，甚至臉書發文、發送簡訊，聲援陳柏惟。蔡英文在聽取報告後說，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。

不僅如此，根據與會者轉述，蔡英文也表達不希望陳柏惟成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，提醒黨內要尊重台灣基進對罷免案的策略。

蔡英文出手力挺陳柏惟的消息，在網路引發軒然大波，多數網友對蔡介入罷免案甚至支持陳的態度相當不滿，紛紛湧入臉書相關新聞連結下留言：「連這咖都挺得下去？這個總統已是非不分」、「由此可見，對民進黨有利就叫民主，對民進黨不利就叫惡鬥」、「雙標黨」、「沒是非」、「側翼就是側翼」、「台灣真的快沒是非」、「請問一國元首說這話合適嗎？」