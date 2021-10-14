有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動31個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，共25名住戶先後被救出，目前有三位民眾傷勢較重，另一人嚴重嗆傷，均住加護病房觀察中。

高雄城中城大樓火警現場直擊。

高雄城中城大樓火警現場直擊

根據員警查訪，曾在火警發生前，見到1位身分不明男子，在起火點附近男子拉水管試圖滅火，但火勢愈燒愈猛，該名男子見無法阻擋火勢，逃迅速離開現場，鹽埕分局相當重視這項情資立刻進行追查，事後發現是原住在9樓住戶，在經過二樓時看見冒煙，於是先試圖滅火，在無法撲滅下迅速逃生。

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海。(民眾提供)

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海。(民眾提供)

消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。

最先燃燒的一樓店面目前為二手家電公司，平時門口堆滿中古的冰箱、洗衣機和冷氣。深夜不明原因起火，火勢相當猛烈且迅速延燒至三樓。消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。

消防人員兵分多路，除平面佈多條水線灌救之外，也動用多輛雲梯車、從高處對大樓3、4樓灑水降溫，避免繼續向上延燒。

凌晨3點半，消防人員從大樓中搶救出2男1女住戶，年齡均為六、七十歲的長者，3人都被送往阮綜合醫院急救，所幸及時被救出，傷勢不嚴重、生命跡象穩定。

凌晨4點，火勢向上延燒幾乎來到4樓，消防局為了把握黃金救援時間，一口氣調動29分隊前往灌救，現場共計有31個分隊、72車145人全力搶救。

凌晨4點半大火幾乎已向上竄至12樓，消防人員決定從1樓直接破鐵門進入搶救，雲梯車也不斷升至中間樓層拉出待逃生的居民，2家4口及時被救出送醫，年紀最小僅8歲，最大80多歲。

凌晨4點50分傳出好消息，火勢全面控制，但有民眾在臉書「高雄大小事」爆料，大樓12樓頂樓角落仍有人受困，持續有聽到慘叫聲。截止清晨為止，共計救出25人，分別送往醫院救治，僅1人一氧化碳中毒，在加護病房觀察中。大樓內部是否還有人員受困或傷亡，實際狀況仍待消防人員進入查看才能確認。