NBA不到10天正式開季，各隊都已招兵買馬並在熱身賽大展拳腳，唯獨76人和籃網出現嚴重隊內問題，76人班西蒙斯(Ben Simmons)因不滿球隊拒絕參加訓練營、媒體日及熱身賽，就算遭罰款仍堅持，但最近傳聞有可能重回陣中，籃網厄文(Kyrie Irving)因堅持不打疫苗與球隊鬧翻，昨天籃網已下最後通牒，若他不打疫苗，新球季就不能隨隊出賽。

.@WindhorstESPN on the Nets' decision not to let Kyrie Irving play or practice with the team until fully eligible:



"It's very unlikely that Kevin Durant does not support this decision. ... That is a very important point because he has no greater ally in this NBA than Durant." pic.twitter.com/cHwgBZ0BAp — Get Up (@GetUpESPN) October 13 2021

籃網在上季組成以杜蘭特(Kevin Durant)，加上厄文和哈登(James Harden)的三巨頭陣容，可惜因傷勢關係，最後遺憾以3：4敗給公鹿，本季難得三人都健康，但卻出現厄文堅持不打疫苗的狀況，籃網起初願意等待他，連老闆蔡崇信、杜蘭特，甚至「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)都向他喊話，希望他不要再固執。

但厄文始終不為所動，在前幾天籃網無法再忍，總算搬出禁賽條款，早前也傳出籃網不會與厄文談續約，他在球隊的地位岌岌可危， 而據ESPN記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導表示，這背後決定的人除老闆蔡崇信與總經理馬克斯(Sean Marks)，球隊老大杜蘭特也是其中之一，甚至包括二哥哈登，他表示雖然杜蘭特與厄文私交不錯，但為了球隊仍無奈做出選擇。

溫霍斯特說：「這樣的決定選擇了一條前進之路，這是非常困難的，當厄文被獲准可以和球隊訓練的時候，我們看到了一種可能的方式，就是他還有機會參加一些客場的比賽，而籃網之後否決了這樣的可能性，意圖很明顯：『要就選擇和我們一起，不然就不要在一起！』而這樣的決定必須得到杜蘭特的支持，而他也做出了自己的決定。」

而此前據ESPN「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，籃網真正決定厄文命運的就是4個人，有老闆蔡崇信、總經理馬克斯、杜蘭特以及哈登，此話也驗證溫霍斯特說法，這表示籃網最後決定與杜蘭特有非常大的關係，畢竟他們是將一起並肩作戰的隊友，若自己隊友無法配合球隊政策，那就算跟他交情再好，也只能選擇忍痛割愛。