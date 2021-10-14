《金融股》當包租公 新壽投44億元買北投區地上權 08:202021/10/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光金(2888)子公司新光人壽以總價44.02億元，購入台北市北投區兩筆地上權，將規畫作為投資用不動產，興建優質生技醫療產業相關商用大樓，預期每年將帶來穩定租金收入。 兩筆土地包含軟橋段88地號地上權土地，土地面積總計約6,915.31坪，總價28億元，換算土地單價每坪為40.5萬元；軟橋段93地號地上權土地，土地面積總計約4,851.76坪，總價16.02億元，換算土地單價每坪為33萬元。 新壽 44億搶下北士科地上權 新壽投資不動產 購北投、士林兩筆地上權 #新光金 #總價 #北投區 #地上權 #兩筆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元富證 獲頒2021台灣永續行動獎 04:102021/10/14 證券．權證 現金買豪宅 價格殺很大 欣翰士林官邸二戶賠2.3億賣台塑生醫 04:102021/10/14 財經要聞 冠德台中捷運共構宅 Q4開賣 04:102021/10/14 證券．權證 14檔權值股 成外資提款機 04:102021/10/13 證券．權證 攜手創造新的保險金融場景 拓生態圈 異業結盟衝業績 04:102021/10/14 產業特刊 權證星光大道－永豐金證券 佳世達業績撐腰 攻堅 04:102021/10/13 證券．權證 台灣權王－跌深就是利多 法人喊買南亞科、美利達 04:102021/10/14 證券．權證 13檔電動車概念股 催油門 04:102021/10/14 證券．權證 權證星光大道－大亞雙多助陣 填權息邁步 04:102021/10/14 證券．權證 外銀捧綠色寶島債 兩個月發三檔 04:102021/10/14 金融．稅務 反彈紅翻黑 台股恐回測年線 04:102021/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 正妹爽買1.8億豪宅 鄰居驚曝一件事 她氣瘋殺去對質 - 財經 手上有雙虎哭慘！面板價格大崩壞 1原因恐殺到明年 - 財經 投信買不停 迎年底資金行情 - 財經要聞 - 工商時報 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 1分鐘讀財經》危險了 台積電3奈米卡關？外資報告驚吐實情 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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