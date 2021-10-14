交通部觀光局配合振興五倍券上路，宣布訂定「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」，旅行社即日起至明年1月28日若規畫符合條件的團旅行程，可向觀光局申請每團最高2萬元補助，預估可帶動約105萬人出遊、創造約66億元觀光產值。

隨著國內疫情趨穩，指揮中心逐步鬆綁防疫規定，觀光局除配合五倍券加碼240萬份國旅券外，為鼓勵旅行業落實防疫規定，並結合各部會旅遊景點資源，包裝出創新優質的旅遊產品，進一步帶動國內觀光產業發展，特別擘畫預算訂定相關獎勵方案。

觀光局表示，旅行社即日起至明年1月28日，辦理以平日為主、旅遊天數2天1夜以上（假日未超過1天），旅客人數逾15人或離島旅遊逾6人的團體旅遊，住宿合法旅宿並使用合法交通工具、且符合上述條件至少2項的旅行社，可向觀光局申請獎勵補助。

觀光局說明，「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」補助每團上限為2萬元、每家旅行社以補助20團為限，但設有分公司者每家分公司可再增加3團，總預算為11.1億元。預估可帶動約105萬人出遊、創造約66億元觀光產值。

觀光局表示，景點豐富、主題多元為此次推廣特色團旅目標，期望透過獎勵措施鼓勵旅行業者包裝優質特色團體旅遊產品，吸引民眾參團體驗台灣之美，擴大對食、宿、遊、購、行等觀光關聯產業的內需消費效果，活絡地方商機。