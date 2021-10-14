台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨立委范雲昨日與台灣教授協會一同召開「反對霸凌陳柏惟 挺優秀立委問政」，表態挺陳柏惟「支持抗中保台第一線」，並肯定他在問政上的表現。對此，國民黨前立委孫大千痛批，身為台灣第一波本土疫情的始作俑者，范雲早已成為票房毒藥，救自己都來不及了，還有什麼資格去救陳柏惟？

范雲昨在臉書指出，陳柏惟問政成績卓著是事實，且一年多來在國會的出席率是100%，經營選區踏實積極，也持續推動許多重要法案。范雲更稱「中共下指導棋要罷免陳柏惟」，只因他是抗中保台的第一線。

立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。（本報資料照）

一番言論讓孫大千看不下去，今（14）日在臉書表示，罷免權是憲法賦予人民的神聖權利，台中市第二選區的選民依法行使罷免權，到底跟中共下指導棋有什麼關係？難道為了包庇陳柏惟，范雲不惜去抹紅台中市第二選區的全體選民嗎？

5月本土疫情爆發以來，超過1萬5000人確診及800多條人命，孫大千說，這些全都記在范雲「3+11」的帳上，拖累台灣人民從天堂掉入地獄，明明就是一位「害台立委」，居然還有臉來提「保台」，這不是天大的笑話嗎？

孫大千也批陳柏惟是不學無術、胡言亂語的「台版馬保國」，質疑他究竟要怎麼「抗中保台」，是要用「1打35」的招數嗎？還是要天天罵人「不講武德」呢？