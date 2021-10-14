輕颱圓規帶來豪雨，台東縣14日仍持續降雨；台東縣長濱鄉公所宣布14日停班及停課。

台東縣長濱鄉公所指出，長濱鄉24小時山區累積雨量達261mm，目前雨勢擴大並持續豪雨，且水土保持局發布鄉轄境內有黃色土石流警戒。鄉內多處地方積水嚴重、道路坍方情形，有致災及交通中斷之虞。經鄉長決定長濱鄉14日停止上班及上課。

據了解，台東縣14日共有長濱鄉、延平鄉、海端鄉利稻村及霧鹿村停班課。