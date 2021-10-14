雨下不停 台東縣長濱鄉宣布14日停班停課 08:592021/10/14 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣長濱鄉宣布14日停班停課。（摘自長濱鄉公所網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱圓規帶來豪雨，台東縣14日仍持續降雨；台東縣長濱鄉公所宣布14日停班及停課。 台東縣長濱鄉公所指出，長濱鄉24小時山區累積雨量達261mm，目前雨勢擴大並持續豪雨，且水土保持局發布鄉轄境內有黃色土石流警戒。鄉內多處地方積水嚴重、道路坍方情形，有致災及交通中斷之虞。經鄉長決定長濱鄉14日停止上班及上課。 據了解，台東縣14日共有長濱鄉、延平鄉、海端鄉利稻村及霧鹿村停班課。 豪雨炸花東 5地區今停班停課 澎湖今起暫停機場、港埠及漁船入境快篩 #長濱鄉 #台東縣 #停班課 #豪雨 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國票金 今宣布併安泰銀 04:102021/10/14 財經要聞 嘉義鐵高延伸民雄 2030年通車 04:102021/10/14 地方新聞 大稻埕情人節 10月16日煙火放閃 04:102021/10/14 地方新聞 國壽 獲TSAA台灣永續行動獎金獎 04:102021/10/14 投資理財 台灣永續行動獎 遠東集團豐收 04:102021/10/14 產業特刊 82.7萬劑BNT疫苗到貨 今晨5：42抵桃機 06:202021/10/14 生活 竹縣擬增加1席議員 地方爭取峨眉獨立選區 04:102021/10/14 地方新聞 比漾廣場周慶 史上最優 04:102021/10/14 時尚消費 《今日財經懶人包》美台通膨壓力增 美CPI勁揚 進口車喊漲 08:042021/10/14 財經 賞楓季來臨 1日遊1099元起 04:102021/10/14 時尚消費 香氛攻周慶 台灣味搶市 04:102021/10/14 時尚消費 生活熱門新聞 BNT到貨破500萬劑 想打的人卻越來越少 網推4原因 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 全台首位？男高端混打BNT闖關成功 嗨喊：打到第三劑啦 - 生活 高雄透天厝門口驚見ATM 屋主身分曝光 網驚：來頭不小 - 生活 好消息！搶買默克新冠口服藥 陳時中：快簽約了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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