俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨（13）日表示，中國大陸「不必動武」，靠經濟實力就能統一台灣，認為台海沒有爆發武裝衝突的威脅。

BREAKING: President Putin on Taiwan “China does not need to use force” https://t.co/BbOXbWVKgQ pic.twitter.com/kEUfuPMZkC — CNBC International (@CNBCi) October 13 2021

共機月初頻頻侵擾我空域，大陸國家主席習近平9日重申將以和平方式實現統一，蔡英文總統在國慶演說中重申台灣充實自我防衛的決心，強調「確保主權、捍衛國土」。

針對習近平的發言，普丁昨日在俄羅斯能源周（Russian Energy Week）會議接受美媒CNBC主持人蓋姆博（Hadley Gamble）提問時指出，認為台海不會有爆發軍事衝突的威脅。

China “does not need to use force” in order to achieve its desired “reunification” with Taiwan Russian President Vladimir Putin said. https://t.co/cKZhKJZmrR — CNBC (@CNBC) October 13 2021

「我認為中國不需要用武力，中國是經濟大國，而且以購買力平價來看，中國現在已超越美國，成為世界第一。」

「透過提升經濟潛力，中國就能夠實現國家目標，我沒有看到任何威脅。」

CNBC指出，普丁昨日也提到南海的緊張局勢，對北京在南海的主張保持中立態度。

普丁說：「至於南海，在利益上確實存在一些衝突與對立，但俄羅斯的立場是奠基於事實，我們必須對這個區域的所有國家提供機會，不受區域之外的大國干預，在國際法的基本原則上進行適當對話。」

「這應該是一個談判的過程，我們應該這樣解決任何紛爭，我相信有可能做到，只是至今都還沒有充分利用。」