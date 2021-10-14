正妹護理師分享自己上班被患者罵得跟狗一樣，對方不滿等待看診的時間太長，即便她耐心解釋現場狀況，但對方卻不接受也不願體諒，讓她感到很無力，也忍不住懷疑自己上輩子是否做了壞事，直言「若有下輩子，別當護理師了！」吸引1.1萬人狂讚，不少人留言為她加油打氣，也感謝所有醫護人員的辛勞。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，一位病人不滿等待時間太長飆罵她，即便她不斷道歉，並解釋是因為前面的病人罹癌，須進行更多檢查，還要抽時間與病患家屬解釋病情，耽誤到時間真的很抱歉，但對方卻不願意體諒。

正妹護理師被患者飆罵，即便好聲好氣的解釋原因，對方也不願意理解，讓她感到很無力，也坦言下輩子不想當醫護了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

女網友說，當天她不斷地向患者道歉，只差沒下跪求原諒，遇上這樣的狀況，讓她非常無力也忍不住懷疑自己前世是不是做了壞事，並大嘆說「如果還有下輩子，別當護理師了！」另外，她也很想問問當時情緒失控的患者「當你們對我們謾罵得跟狗一樣的時候，你們有沒有想過，如果是你女兒被罵呢？」

女網友感嘆地說，難道就因為她們的職業是護理師，所以就只能被罵而不可以反擊，所以就活該要擔心別人比自己更多嗎？「我們大概是白色巨塔內的角落生物吧！打不死我們的，都會讓我們更強大！」

貼文吸引上萬名網友替原PO加油打氣，「辛苦白衣天使了，加油」、「護士跟醫生都是很偉大，別被那些無知的人擊敗，加油」、「感謝所有醫護人員細心照顧每位病人」、「辛苦妳們了，是我可能一拳就過去了，但妳們不行，看了很心疼」、我妹也是護士，所以很懂你們的辛苦跟委屈，希望你能加油」。

也有少數網友留言說，各行各業都有辛苦的地方，如果不是很有愛心的話，就不要當護理人員，直接轉行比較快。對此，一名網友感嘆道，許多台灣人的心態都很扭曲，覺得自己付錢就是大爺，認為護理師就是要好好服務病人，卻忘記要尊重專業，也忘記要尊重對方也是人。