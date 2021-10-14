摩根大通等銀行股下跌使市場承壓，但亞馬遜和微軟等大型成長股走強帶來支撐，但周三美股道瓊指數幾近收平，標普500指數小漲，而那斯達克指數表現相對強勁。

周三收盤，道瓊工業平均指數微跌0.53點，為34,377.81點，盤中一度下挫逾260點。標普500指數漲13.15點或0.30%，為4,363.8點，中止連續3天的跌勢。那斯達克綜合指數漲105.71點或0.73%，為14,571.63點。

聯準會發布9月政策會議紀錄後，標普500指數的漲幅一度擴大。

美國央行的會議紀要顯示決策官員認為可能在11月中旬開始縮減危機時期對經濟的支持措施，儘管他們在通膨高漲構成的威脅有多大，以及何時可能需要升息等議題上仍然存在分歧。

美國勞工部公布9月消費者物價持續上揚，進一步強化聯準會升息的前景。

標普500指數11大類股僅金融股和能源股收黑，分別下跌0.64%和0.10%。公用事業股漲1.14%，表現最佳。

受惠於全球交易熱潮和釋出更多的貸款損失準備，摩根大通第三季獲利優於市場預期，但股價仍下跌2.6%。該美國最大銀行第三季淨利年增23.76%，為116.87億美元，折合每股盈餘為3.74美元，優於市場預期的3美元。

其他即將在本周陸續發布業績的銀行股亦隨之走跌，對標普500 指數和道瓊指數帶來最大的拖累。美國銀行收跌近1%，富國銀行跌1.29%，花旗跌0.54%。

美國銀行、花旗、富國和摩根士丹利將於周四公布業績，高盛於周五發布。

長期公債殖利率下跌，亦為銀行股帶來壓力，標普500銀行股指數終場大跌1.3%。

隨著美股財報季登場，Clearstead Advisors LLC資深常務董事Jim Awad表示：「我希望企業展望夠好，讓我們得以在今年收高，但現在市場正處於『證明實力』（show-me）的階段。」

亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和微軟等大型成長股均上漲。

全球最大的資金管理公司貝萊德（BlackRock Inc）上季獲利超出市場預期，股價收漲3.8%。受惠於經濟持續改善，該公司管理的資產增加。

達美航空（Delta Air Lines）下挫5.8%。該公司上一季在沒有聯邦援助的情況下實現獲利，為新冠疫情爆發以來首見，但也警告燃油價格大漲恐導致第四季出現稅前虧損。受此拖累，美國航空跌3.35%，聯合航空跌3.60%。

蘋果下跌0.4%，媒體援引消息人士報導，受全球晶片荒影響，蘋果擬減產最新推出的iPhone 13手機。

全球晶片持續短缺，超微（AMD）股價收漲近4%，是標普500指數中漲幅最大的個股之一。該公司擬收購的賽靈思（Xilinx）漲3.68%。費城半導體指數收漲0.46%。