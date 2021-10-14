國內持續擴大新冠疫苗覆蓋率。不過近日有一名男子表示，自己是高端的受試者，前兩劑分別是國產高端，第三劑則為輝瑞／BNT，並將其PO上網分享，他開心地說「我可能是全台灣，甚至是全世界第一個」，大批網友看到這段經歷後，卻忍不住開酸。

原PO昨（13）日於PTT八卦板爆卦指出，自己打到第三劑疫苗，前兩劑皆是國產高端，第三劑則是BNT，他掩不住興奮地說「我可能是全台灣，甚至是全世界第一個打完2劑高端，再打BNT的人」。

男子曾是高端臨床受試者，今年2月已施打過兩劑高端疫苗。（圖／翻攝自PTT）

原PO曬出兩張疫苗黃卡，只見他今年2月23日及3月23日，於林口長庚各施打一劑高端疫苗，另一張黃卡則是昨日施打的BNT。

原PO說，當初因為支持台灣生技及醫療研發產業，因此參加高端臨床試驗，當國產受試者，沒想到臨床試驗才走到第二期，高端就直接上線開打，認為自己像一隻白老鼠，「總之體制下我可打到第三劑，甚至是第四劑，我沒有違法，跟大家分享我的喜悅」。

男子昨日又再施打BNT，是他的第三劑疫苗。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，引發大票鄉民熱烈回應，「這麼高調，你會被查出來的，GG了」、「怎麼不低調一點，刷什麼存在感」、「世界第一恭喜，台灣之光」、「打了高端幹嘛還搶疫苗」、「這樣算混打嗎？」、「打那麼多劑是要幹嘛」、「高端那兩劑沒紀錄，所以官方認可是第一劑」、「賺爛了賺爛了」、「要怎知道兩張疫苗卡都是你的」。