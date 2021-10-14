35歲日籍女星松岡李那曾和林子祥兒子林德信傳過兩年緋聞，後來她一度傳出和「洗米華」周焯華過從甚密，過去她受訪時不諱言喜歡「Rich Boyfriend（富貴男友）」，但也強調要有真愛才行。今(14日)港媒報導她疑有新對象，遭拍與美籍台灣富商在香港約會聚餐，松岡李那當晚短裙、長靴上身，相當豔麗。

松岡李那16歲時擔任模特兒入行，擁有33C的蜜桃胸的她2000年時改到香港發展，因不介意性感表演工作，曾演出電影《喜愛夜蒲2》、《美人魚》，後來她與林子祥兒子林德信傳出交往，兩人雖然沒正面承認戀情，但多次被拍到約會，關係不言而喻，然而兩人2015年就傳出感情破局。

松岡李那被拍和美籍台灣富商約會。（圖／取自《on.cc東網》）

之後在安以軒婚宴上，松岡李那傳出跟周焯華一同出席，還流出兩人在婚宴上跳舞的影片，讓她被指是周焯華的「小四」，但她後來留言澄清：「絕不會為錢而去找男友」，只會因為愛情跟人交往。據《東網》報導，近年松岡李那的緋聞對象非富即貴，近期目擊她現身中環一間高級餐廳，當時她從司機專車下來，還有4位保鑣護身，而身旁的男伴E先生來頭不小，傳是美籍台灣富商，和不少隱形富豪有生意來往，事業版圖相當廣，有移民公司更跨足餐飲業。

當晚，松岡李那穿著皮製短裙「戰袍」，和E先生整場有說有笑，更曖昧講悄悄話，松岡李那最後喝到滿臉通紅，兩人還在樂團伴奏下在座位上跳起舞來，無視別人眼光，而松岡李那就表示希望走入婚姻，令外界好奇這回是否好事近迎來真命天子。

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