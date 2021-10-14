【愛傳媒李利國專欄】在古代文人中，我一向喜歡李白！因為前天在山腳下看見一座「荊扉」，所以又特別去讀了他的《下終南山過斛斯山人宿置酒》：

暮從碧山下，山月隨人歸。

卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微。

相攜及田家，童稚開荊扉。

綠竹入幽徑，青蘿拂行衣。

歡言得所憩，美酒聊共揮。

長歌吟松風，曲盡河星稀。

我醉君復樂，陶然共忘機。

這令人感受到的是造訪生活在山野田家的朋友之樂，雖然其出入的門戶是用荊條編成的簡陋居所，但賓主恬然笑談、置酒暢飲，松林裡的風聲相伴著兩人的吟唱之歌到天欲放曉，陶醉在這樣的賞心樂事中自然讓人忘卻塵俗。

無論人生順逆無常、宦海伏沉不定，李白面對現實人事總是不卑不亢、展現出豁達自樂、灑脫不羈的情懷，不同於多數古代文人不得志、不適意的苦悶乞憐、牢騷滿腹的情懷！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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