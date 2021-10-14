台積電今（14日）舉辦法說會，沒想到昨（13日）晚卻傳出台積電3奈米延遲生產的消息，預計風險試產的時間點延後至2022年上半年，比預期晚一至二季，消息一出引起熱議，有網友認為，近期台積電股價陷入疲態似乎已提前洩密，「看期貨空單增加，就知道鬼故事要來了」、「股價狂崩是有人偷看答案？」

工商時報報導，摩根大通台灣區研究主管Gokul Hariharan對台積電中長線基本面持正向觀點，但他從近期的調查發現，在原始3奈米製程技術上，台積電似乎遇到技術性問題，因此，進入風險試產的時間點才會比預估時程慢一至二季。

即使如此，Gokul Hariharan仍認為，三星的3奈米製程對客戶吸引力有限，台積電在先進製程的領先地位不變，但可能要等到2023年蘋果、英特爾、超微、高通甚至聯發科開始使用3奈米製程後，才會是較有意義的量產開端。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人認為台積電近期股價疲弱似乎已洩露3奈米是否延遲的答案，「之前狂跌，有人偷看答案」、「都已經跌一大段了，就算3nm delay也是已反應吧」、「看到期貨空單增加就知道鬼故事要來了」、「這段時間跌成這樣是已反應嗎？」、「已反應？超級鬼故事來了」、「法說會直接變法會了」、「怕，法會來了。」

此外，還是有網友認為，台積電應該會在法說會上一次回答清楚，「先等開獎再說，大家一堆問題等著問台積」、「延遲而已，又不是做不出來，長線還是看好」、「ADR是紅的，看起來應該還好」、「GG不會不行啦，要是跌慘台股直接下去」、「GG有政府扛著，我猜利空出盡準備漲了。」

而從台積電近一個月的股價走勢來看，9月初衝上638元後出現反轉，昨（13日）收在571元，短短1個月下跌超過10%，若就籌碼面來看，外資自9月15日來僅3個交易日買超，近10個交易日累積賣超達8.5萬張，即使法說會即將登場仍無法吸引外資籌碼，呈現連三賣的狀況。