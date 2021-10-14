美國知名饒舌歌手兼音樂製作人「揚薩格」（Young Thug）擁有卓越的音樂天分與才華，受到大批粉絲的喜愛，也讓他身價不斷翻倍上漲，而日前推出新專輯的他為了替新歌宣傳，竟在喝茫後拿著棒球狂砸價值不斐的勞斯萊斯豪車，讓現場來賓看了之後全傻眼。

揚薩格即將在本月15日發行全新單曲《Punk》，而他為了宣傳新歌，美國時間的12日於西好萊塢舉辦發行新歌派對，現場除了準備各種美食、好酒供現場來賓暢飲外，他還準備了一台價值約2000萬新台幣的勞斯萊斯Ghost「幽靈車王」供人觀賞。沒想到喝酒後，他先是在豪車各處噴上「Punk」的字樣，接著竟拿著球棒，與Gunna和Metro Boomin兩名饒舌歌手好友輪流猛砸車窗與擋風玻璃，讓現場所有人全驚呆，紛紛拿出手機錄影。

不久後，網路上也流出揚薩格當天的瘋狂行徑，網友看到後紛紛留言「宣傳新歌也不用這樣」、「有錢就是任性」、「越來越不懂這種宣傳方式了」、「我只覺得浪費了這台好車」、「他酒醒後不後悔嗎？」引發熱烈討論。

據了解，揚薩格尚未成名之前十分貧窮，身上常常只剩一點點錢，但自從與Rich Homie Quan、未來小子、古馳馬恩（Gucci Mane）等饒舌歌手合作後，便以古怪的聲線逐漸打開知名度，接著他又發行個人專輯《1017 Thug》廣受好評而爆紅，成為家喻戶曉的饒舌歌手，也讓他成功翻身。如今卻做出如此瘋狂的行為，令不少人相當搖頭。