臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民眾黨立委高虹安12日質詢時表示，簡訊實聯制目前已高達23億則，以一則0.1元計算，當初編的3億元預算已要不夠用，未來這筆錢誰要來負擔？NCC主委陳耀祥對此表示，會跟業者協調，請業者「共體時艱」。消息一出引發網路熱議，有網友認為這堪稱「怪事」一件，因當初政府說免費結果卻由納稅人買單，中間是否有官商勾結與油水圖利，引人質疑。

高弘安12日質詢稱，簡訊實聯制目前已高達23億則，以一則0.1元計算，當初編的3億元預算已要不夠用，未來這筆錢誰要來負擔？陳耀祥則表示，會跟業者協調，請業者「共體時艱」。

陳耀祥進一步解釋，簡訊實聯制不是0.1元，可能每一則是零點零零多元。高虹安強調，她已經和業者確認過，每則0.1元已經是優惠價了，共體時艱不是這樣用的。一旁的行政院院長蘇貞昌也替陳解釋，3億元是總包價，感謝業者持續共體時艱。

簡訊實聯制原來不是免費且預算已快燒光的消息，在網路引發熱議，網友紛紛湧入相關新聞連結下留言：「原來要錢？怪事一件！當初不是說免費嗎？誰知中間有沒有什麼油水」、「說好的免費提供呢？話術太美妙」、「你們花光我們的錢然後說要共體時艱，那誰跟我們一般平民百姓共體時艱？」「還好一堆地方都沒落實，不然早就燒光了」、「當初台北市府就開發台北通app，走網路方式掃描回報不會產生費用，而且是全台灣都能用，結果被一堆人罵說台北市府特立獨行！」