美國職棒季後賽正進入精采階段，美聯冠軍戰組合確定，由連五年闖進分區冠軍賽的太空人對決強權紅襪，而國聯部份勇士正等明天道奇與巨人勝者，明天最後四強將會全數出爐，但說到被淘汰的球隊也相當可惜，如光芒、釀酒人、洋基、白襪、紅雀都是頗有天賦的隊伍，不過輸球就是職業運動的現實面，他們只能努力重頭來過。

Hal Steinbrenner reportedly does not blame Aaron Boone for the Yankees disappointing season



Steinbrenner says that underachieving players are the primary reason for the team’s lack of success pic.twitter.com/WosppOdCjO — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 12 2021

其中傳統豪門洋基總是被外界拿放大鏡注視，每年他們的人員操作、表現都會引起媒體和球迷廣大關注，畢竟他們身處紐約，又是財大氣粗豪門球隊，過去也培養出不少超級名將，在這裡效力的球員壓力可大了，每天都要活在鎂光燈之下，往往球員表現不好都要被媒體和球迷調侃一番。

洋基在外卡驟死戰不敵紅襪上演季後賽「一日遊」，又度過失敗的賽季，賽後外界也頻頻在找戰犯，許多人將矛頭指向總教練布恩(Aaron Boone)，認為他帶兵方式出現問題，希望能換掉他，但早前據《ESPN》透露，老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)仍傾向留下布恩。布恩這四年來執教洋基，季後賽戰績僅11勝11敗。

而《ESPN》記者表示：「老闆非常喜歡布恩，他不覺得輸球要由他來扛」，甚至消息指出，老闆認為洋基今年無緣下一輪，是因許多球員沒拿出應有實力，反而該被檢討，這也引起外界嘩然，因為布恩已不只一次被批評在關鍵時刻調度有問題，更有媒體直指除了布恩，總管凱許曼(Brian Cashman)也要負責任。

因媒體認為凱許曼在休賽期操作並不妥當，雖找來王牌先發寇爾(Gerrit Cole)，但卻用賭博方式簽下前賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)，他因傷缺席大半賽季，表現也不如以往，而球隊甚至在季中找來天使先發希尼(Andrew Heaney)，他不穩定的投球表現讓外界質疑為何要簽下他，結果最後卻將他指定讓渡。

確實在與紅襪一戰中王牌先發寇爾大失常，但也有很多人說寇爾在先發輪值中壓力太大，季中克魯伯受傷，前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)睽違兩年才重回投手丘，希尼又非常不穩，剩下投手大概只剩泰隆(Jameson Taillon)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)堪用，但也時好時壞，或許今年休賽期洋基真該找來一位即戰力先發來輔佐寇爾。