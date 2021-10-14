在行動裝置與網路串流影音的衝擊下，國內有線電視收視戶持續下滑，根據NCC最新統計，截至2021年第2季為止，有線電視總戶數為479萬7588戶，年減2.38％，再創新低。

為吸引用戶，業者紛紛祭出有線電視加光纖上網的優惠專案，其中，北都TaipeiNet推出「有線電視+1G光纖上網」的萬聖節限時優惠專案，估一年可省下近15000元費用。

國內有線電視訂戶數，從2013年~2017年持續攀升，高峰時期曾一度超過522萬戶，普及率突破60％，成為國人主要收視來源。近年來受到行動裝置與網路影音串流（OTT）影響，訂戶數已大不如前。

為降低所謂的「剪線潮」，有線電視業者已開始積極轉型，包括提供光纖上網或更多加值服務、結盟OTT業者等，目的都是希望能增加消費者的黏著度。

台北市有線電視業者北都TaipeiNet因應萬聖節，推出限時優惠專案，有線電視加1G光纖上網原價2364元／月，優惠價1149元／月，客戶選擇專案，也可升級成4K安卓機上盒，依照申辦速率還可獲得90～180天不等的免費天數，另外再送網路影音平台LINE TV90天VIP會員序號。

北都說明，300M以上的速率是採用與電信業者提供的光纖到府相同架構FTTH，除了傳輸速度快，品質也相當穩定。