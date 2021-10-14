全聯是全台最大吐司通路，去年起跟上熱潮賣生吐司，至今陸續推出8款商品，累積銷售超過1000萬片，金額超過1.5億元，其中貓咪吐司在疫情期間賣出1000萬元的業績，堪稱是最會賣生吐司的超市。明（15日）起至11月18日攜手手搖飲品牌老虎堂TIGER SUGAR推出2款READ BREAD x 老虎堂聯名生吐司，把貓咪升級為虎虎生風的虎頭，創意十足。

全聯READ BREAD x 老虎堂「虎虎生吐司」，每包2入105g，49元。（全聯提供）

2020年日本吐司專賣店市場規模預估有73億元台幣，是2018年的1.8倍，成長力道驚人；全聯也掌握市場趨勢，展開「生吐司進化史」，先推出原味生吐司，再發展抹茶、義式青醬、燕麥奶等口味，今年演進成貓咪造型生吐司，以及含有餡料的包餡生吐司，像是金沙肉鬆、芋泥等，共發展出8款商品。

全聯READ BREAD x 老虎堂「黑糖肉桂生吐司」，每包190g，69元。（全聯提供）

這回合作的老虎堂在2017年成立，最大特色是使用虎式黑糖取代果糖、鮮奶取代奶精，訴求療癒感，造型吸睛的「虎虎生吐司」，使用老虎堂虎式黑糖，結合天然奶油製成生吐司；「黑糖肉桂生吐司」以老虎堂虎式黑糖搭配日本香料品牌GABAN，選用越南頂級的肉桂品種，帶有清爽香氣。